Önce kar sonra sağanak geliyor! Meteoroloji’den çok sayıda il için yeni uyarı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

DOĞU ANADOLU'YU KUVVETLİ FIRTINA VURACAK

20.11.2023 Pazartesi günü Doğu Anadolu'da beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte Batman, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak 1500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Şırnak'ın doğusunun yükseklerinde, Hakkari'nin ve Van'ın yüksekleri ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların 21.11.2023 Salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.