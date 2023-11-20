Önce kar sonra sağanak geliyor! Meteoroloji'den çok sayıda il için yeni uyarı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde özellikle doğu illerinde kar yağışının etkili olacağı görülürken, hafta boyu çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağışın süreceği belirtildi. İşte Meteoroloji'nin paylaştığı 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu güncellenirken çok sayıda ilde sağanak yağış ve kar beklendiği görüldü.
Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak yağışın etkili olacağı ifade edilirken sıcaklıkların 10-15 derece arasında olacağı belirtildi.
DOĞU ANADOLU'YU KUVVETLİ FIRTINA VURACAK
20.11.2023 Pazartesi günü Doğu Anadolu'da beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte Batman, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak 1500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Şırnak'ın doğusunun yükseklerinde, Hakkari'nin ve Van'ın yüksekleri ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların 21.11.2023 Salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
KAR KALINLIĞI 20 CM ÜZERİNE ÇIKACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; Rize ile kuzey ilçeleri başta olmak üzere Artvin'de çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2/12 saat) sağanak yağış bekleniyor. Havanın soğumasıyla 900-1000 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YURT GENELİNDE SAĞANAK VAR
Yurt genelinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Çankırı, Şanlıurfa çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6
İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı bulutlu 17
Adana: Parçalı bulutlu 20
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 14
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 15
Erzurum: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.) 2
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.) 9
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