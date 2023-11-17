Soğuğu geldi kar da yolda ❄ Balkanlardan giriş yapacak olan soğuk hava dalgası donduracak | Lapa lapa kar yağacak | İstanbullular dikkat

Tarihi sıcaklıkları geride bırakan Türkiye şimdi de soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde paylaşılan 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre; bazı illerde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışların kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. Bu noktada "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu akıllara geldi. Hava Forum'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı.