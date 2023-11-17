Soğuğu geldi kar da yolda ❄ Balkanlardan giriş yapacak olan soğuk hava dalgası donduracak | Lapa lapa kar yağacak | İstanbullular dikkat
Soğuğu geldi kar yolda! Tarihin en yüksek sıcaklıklarını geride bırakan Türkiye şimdi de soğuk hava ile karşı karşıya. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi hafta sonu etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin haritasını paylaşırken, birçok ilde kar ve sağanak etkisini gösterecek. Vatandaşların internette aradığı "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar...
Tarihi sıcaklıkları geride bırakan Türkiye şimdi de soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde paylaşılan 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre; bazı illerde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışların kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. Bu noktada "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu akıllara geldi. Hava Forum'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı.
Türkiye, El Nino ve Eyyam-ı Bahur'un etkisiyle aşırı sıcak ve kurak geçen bir yaz mevsimini geride bıraktı.
Eylül ve Ekim aylarında dönem dönem sağanak yağışlar etkili olurken, Türkiye Kasım ayında yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi.
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Bazı illerde sağanak yağış etkili olurken, "Kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunda bu soruya yanıt verildi.
Buna göre; haftasonu İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kar yağışı uyarısı yapıldı.
İŞTE KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER
Meteoroloji'nin raporuna göre; kar yağışı beklenen iller şu şekilde:
20 Kasım Pazartesi: Bolu, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Karaman, Niğde, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Hakkari, Kayseri.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Öte yandan İstanbul'a kar mı geliyor? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hava Forum'un sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı.
Paylaşıma göre; İstanbul'da pazar günü kar yağışı etkili olabilir.
Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:
"İstanbullu kar severler çok heyecanlı! Çıkarın atkıları, bereleri, botları, paltoları... Megakentte pazar sabahı karayelle birlikte kar tanelerinin uçuşma ihtimali var. Megakent mevsimin ilk kar yağışını pazar alabilir. Buz gibi hava olacak. Heyecanla gelişmeleri takip ediyoruz."
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