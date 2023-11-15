Kar yağışı kapıda! Meteoroloji haritayı yayınladı il il uyardı! O günden itibaren çok kuvvetli geliyor | 16-20 Kasım 2023

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Samsun çevreleri ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı