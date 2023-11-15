Kar yağışı kapıda! Meteoroloji haritayı yayınladı il il uyardı! O günden itibaren çok kuvvetli geliyor | 16-20 Kasım 2023
Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde yarın itibarıyla yurt genelinde birçok bölge için kuvvetli yağış alarmı verildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise kar uyarısı yapıldı. Güncel hava durumu raporuna göre pazar ve pazartesi günü itibarıyla İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde birçok ilde kar yağacağı bildirildi. İşte 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ve Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, öğle saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 11°C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
EDİRNE 10°C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 12°C, 15°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Antalya'nın batı ilçeleri hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren (batı ilçeleri hariç) il geneli sağanak yağışlı
ISPARTA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KAYSERİ 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Samsun çevreleri ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bingöl ve Muş çevreleri, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
VAN 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MARDİN 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçeleri sağanak yağışlı
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- Kar yağışı kapıda! Meteoroloji haritayı yayınladı il il uyardı! O günden itibaren çok kuvvetli geliyor | 16-20 Kasım 2023
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