Başkan Erdoğan’dan yeni harekat sinyali! Türkiye hangi silahlarla vuracak?

Burada füzeler noktasında dikkat etmemiz gereken bir durum var. Türkiye'nin imzalamış olduğu bir anlaşma var ve 300 KK menzile kadar füze üretebiliriz. Türkiye bunun üzerinde üretim yapıyor ancak bunu devlet olarak deklare etmek kolay değil devletten böyle bir şey duymak için erken. Böyle bir teknolojiye sahip olduktan sonra bunun menzilini uzatmak problem değil. Şu anda Türkiye'nin ulaştığı teknoloji ve yapılabilirlik açısında 700 KM menzile füze atabilir. Yeter ki buna ihtiyaç olmasın ancak Türkiye bunu yapacak güce sahip.