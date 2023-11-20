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Gazzeli hastalar Türkiye’de! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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Gazzeli hastalar Türkiye’de! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı

Son dakika haberleriGazze'den tahliye edilen 61 hasta ve 49 refakatçi Türkiye'ye getirildi. Gazze’de tahliye edilen hastaları Ankara’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı ve hastalarla tek tek ilgilendi. O anlar A Haber kamerasına yansıdı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Koca, “Çocuk ve bebeklerin tahliyesi için görüşmelerimiz sürüyor. Gazze’de güvenli bölgelere sahra hastanesi kuracağız.” dedi.

İşgalci İsrail Terör Örgütü'nün saldırılarında yaralanan Gazzeli hastalar Türkiye'ye getirildi. Gazze'den tahliye edilen hastaları Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı. Bakan Koca hastaları tek tek karşıladı onlara durumlarını sordu ve özel olarak ilgilendi.

Gazze'den getirilen hastalar tek tek uçaktan indirildi. Askeri uçak 15.00 civarlarında Mısır'dan Türkiye'ye geldi. Askeri olan Etimesgut Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yaralılar onları bekleyen ambulanslarla taşındı. Bu sırada apronda bekleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastalarla tek tek ilgilendi.

Gazze'den 61 hasta ve 49 refakatçi Türkiye'ye getirildi. Fahrettin Koca hastalar indirilmeden önce de uçağı binip hastalar hakkında bilgi aldı. Hastalar sedyeler yardımıyla ambulanslara götürülüyor. 63 ambulans ile hastalar ilgili hastanelere taşındı. Bakan Koca'nın hastalarla tek tek ilgilenip konuşması dikkatlerden kaçmadı.

Tahliye edilen hastaların gönderilmesinden sonra açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Çocuk ve bebeklerin tahliyesi için görüşmelerimiz sürüyor. Gazze'de güvenli bölgelere sahra hastanesi kuracağız. Sağlık diplomasisini sürdürmeye devam edeceğiz. Toplamda 150 kişi getirdik. Hasta sayısı olarak da 88 hasta getirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

15 Kasım'da Mısır'ı ziyaret etmiş ve Mısır Bakanı ile görüşmüştüm. Türkiye İsrail ve Mısır arasında oluşturduğumuz sağlık koordinasyonu çalışması ile 27 hastayı ülkemize getirmiştik. Bilkent'te3 tedavileri devam ediyor. Bugün çoğu kanser hastası 61 hastanın gelişini sağladık. Emeği geçen iç ve dış paydaşlara teşekkür ediyorum. Ankara Bilkent ve Etlik Hastaneleri'nde gerçekleşecek tedavileri.

Seslerin kısıldığı ve gözlerin görmemek için kapalı olduğu günlerden geçiyoruz. İnsanlığın onurunun korunması açısından attığımız adımların katkısı olduğunu düşünüyorum.

Kanser hastalarının tedavilerini ülkemizde gerçekleştirmek önemliydi. İsrail sağlık bakanı ile yeni telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Dün de Mısır sağlık bakanı ile görüşmüştüm. Her ikisi ile de planlanan çalışmaları ele aldık.

Bebek ve çocukların ülkemize getirilmesi konusunda gayret gösterdiğimizi, bu konu ile ilgili memnuniyet duyacağımızı ilettim. Gazze'de güvenliği sağlanmış bir yerde ülkemizde sahra hastanesi kurulması hususunu görüştüm. Bununla ilgili olarak saha ziyareti yaparak uygun lokasyonun belirlenmesini ilettim. İş birliğine açık olduklarını, sahra hastanesi lokasyonun ekip tarafından yerinde belirleme yapılmasını olumlu olarak ilettiler. Sağlık diplomasisini sürdürmeye devam edeceğiz. Toplamda 150 kişi getirdik. Hasta sayısı olarak da 88 hasta getirdik.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 27 HASTA GETİRİLMİŞTİ

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getiren uçaklar El Ariş Havalimanı'ndan 15 Kasım'da 22.00'de kalkmış ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eşlik ettiği Gazzeli 27 hasta ve 13 refakatçi tedavi için Türkiye'ye getirilmişti.

Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etmişti. Saat 00.21'de Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklardaki hastalar, Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri'nde tedavi altına alınmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 62'si Gazze içindeki çatışmalarda, 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 383 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazzeli hastalar Türkiye’de! GAZZELİ HASTALAR TÜRKİYE'DE!

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