Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek mi? "Renkli Uyarılar" ne anlama geliyor?

7 ilde "turuncu", 12 ilde "sarı" meteorolojik uyarı verildi. 9 kişinin öldüğü sel ve fırtına sonrası uyarılar devam ediyor. Öte yandan pazar günü İstanbul'da kar bekleniyor. Peki yağışlar nerelerde sürecek? Hangi bölgelerde yağmur, kar bekleniyor? Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek mi? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? "renkli uyarılar" ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İklim bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil değerlendirdi.

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