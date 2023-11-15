İYİ Parti’de peş peşe istifalar! Partide neler oluyor? Akşener İP’in ucunu kaçırdı mı?
İYİ Parti'de ardı ardına gelen istifalar, "neler oluyor" dedirtti. Partinin kurucuları tek tek istifa ederken sırada 10'a yakın milletvekili olduğu ileri sürülüyor. Kulislerde Meral Akşener'in grubunu kontrol etmekte güçlük çektiği konuşuluyor.
İYİ Parti Genel Başkanı seçimden sonra yapılan kurultayda öfke patlaması yaşadı ve "Bu partide şımarıklık bitmiştir. Herkes haddini bilecek. Kahrolun kahrolun kahrolun" diyerek bir çıkışa imza attı. Bu öfke patlamasından sonra Meclis'teki partisinin grup toplantısında "Kazık atan herkesi sileceğim" tehdidi savuran Meral Akşener, "Buradan silmezsem adımı değiştireceğim." ifadelerini kullandı. Peki İYİ Parti'de neler oluyor?
81 ilde yerel seçime ittifaksız girme kararı aldı. Tüm bunların ardından iyi partide yaprak dökümü başladı ve iddialara göre İYİ Parti'deki istifalar artarak sürecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hamle üstüne hamle yaptı. 6'lı masadan önce kalktı sonra oturdu, "Bir Kemal'e bir Meral'a oy istiyorum" dedi. Hem tabanı hem seçmeni Genel Başkan Akşener'in siyasi manevraları ile savruldu.
Son olarak yerel seçimlere ittifaksız girme kararı aldı. Bu kararın ardından partideki dağılma süreci hız kazandı. İYİ Parti saflarından ilk kopan isim Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu oldu. Ardından GİK üyesi, 6'lı masada Akşener'i temsil eden ve kurucu üye Bahadır Erdem istifa etti. Ve bir başka kurucu isim, eski Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da İYİ Parti ile yolunu ayırdı. Durmuş Yılmaz, "her şey çöktü" dedi. Beklentiler sıfırlandı açıklamasını yaptı. Bahadır Erdem ittifaksız yerel seçim kararına itiraz ettiği için ayrıldı.
Meral Akşener'in akrabası ve Sakarya İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır ile yaşananlar ise tartışmaları başka bir noktaya taşıdı. Dikbayır'ın, Genel Başkan Akşener'in, ailesinin ve Akşener'in özel kalemi ve eşinin banka hesaplarının incelettiği iddiası iki ismi karşı karşıya getirdi. Bu gelişmelere Meral Akşener, "En yakın olsun en güvendiğim olsun kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." yanıtını verdi.
Bunun üzerine Ümit Dikbayır, partisinin Disiplin Kurulu'na başvurarak "hodri meydan" dedi. Söz konusu iddiaların araştırılmasını istedi. Akşener ile ipler iyiden iyiye koptu. İşte bu nedenle istifa etmesi beklenen isimler arasında Ümit Dikbayır'ın olduğu ileri sürülüyor.
Kulislerde konuşulanlara göre; İYİ Parti'den istifa edecek 10 milletvekili bulunduğu ileri sürülüyor. Sadece mevcut vekiller değil eski milletvekilleri ve teşkilattan birçok ismin İYİ Parti saflarından ayrılmaya yakın olduğu konuşuluyor. Sosyal medya hesapları üzerinden ayrılma sinyali verenlerin sayısı artıyor. Örneğin eski Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "Gitme vakti geldiyse kaldığın her an ziyandır" mesajı paylaşımı yaptı.
Bazı isimler ise yerel seçimler sonrasını bekliyor. Bu arada İYİ Parti'ye operasyon yapıldığı iddiaları da dile getiriliyor. Bu operasyonun da ittifaka zorlamak için CHP'den geldiği öne sürülüyor.
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