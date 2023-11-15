İYİ Parti’de peş peşe istifalar! Partide neler oluyor? Akşener İP’in ucunu kaçırdı mı?

Son olarak yerel seçimlere ittifaksız girme kararı aldı. Bu kararın ardından partideki dağılma süreci hız kazandı. İYİ Parti saflarından ilk kopan isim Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu oldu. Ardından GİK üyesi, 6'lı masada Akşener'i temsil eden ve kurucu üye Bahadır Erdem istifa etti. Ve bir başka kurucu isim, eski Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da İYİ Parti ile yolunu ayırdı. Durmuş Yılmaz, "her şey çöktü" dedi. Beklentiler sıfırlandı açıklamasını yaptı. Bahadır Erdem ittifaksız yerel seçim kararına itiraz ettiği için ayrıldı.