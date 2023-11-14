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İYİ Parti dağılıyor! Meral Akşener'in konuşmasının şifreleri neler? Mide bulandırıcı "istismar" iddiası: 3 vekil daha istifa aşamasında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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İYİ Parti dağılıyor! Meral Akşener’in konuşmasının şifreleri neler? Mide bulandırıcı istismar iddiası: 3 vekil daha istifa aşamasında

İYİ Parti'de peş peşe yaşanan istifalar partiyi sarsarken, yaklaşan yerel seçimler öncesi parti içerisinde kazan kaynamaya devam ediyor. Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem'in ardından gözler Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'a döndü. Parti içerisinde istifa dalgasının süreceği iddia edilirken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in konuşmasında verdiği mesajlar dikkat çekti.

İYİ Parti'de kazan kaynıyor. Partinin önde gelen isimlerinden eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile eski Genel Başkan Yardımcısı ve GİK üyesi Bahadır Erdem'in istifasını açıklaması partiyi sarstı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi parti içerisinde karışıklıklar sürerken, şimdi de gözler Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır isimlerine çevrildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamada bu iki ismi hedef aldığı iddia edilirken, parti içerisinde başlayan istifa dalgasının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, köşesinde kaleme aldığı yazıda İYİ Parti'de yaşananları değerlendirirken, Akşener'in konuşmasının şifrelerini de yazdı.

İşte yazının o bölümü
İYİ Parti'de istifalar, itiraflar nedeniyle bir deprem yaşanıyor. Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem'in istifasının son olmadığı söyleniyor. Şimdi gözler bir dönemler Meral Akşener'in en yakınındaki isimler olan Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'a çevrilmiş durumda. Meral Akşener'in İYİ Parti grubunda yaptığı konuşma şifre mahiyetindeydi. İYİ Parti'yi iyi bilen bir isme sordum. Akşener'in konuşmasının şifrelerini şöyle çözdü:

EKREM İMAMOĞLU-MANSUR YAVAŞ
1- Akşener: "Finiş çizgisine kadar gelip, geriye koşanları da gördük."
Bu sözün muhatabı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak teklif etti. Her ikisi de söz vermişlerdi. Ama sonra geri adım attılar. Akşener'i yalnız bıraktılar. O nedenle Meral Hanım'ın ikisine yönelik öfkesi dinmiyor.

ÜMİT DİKBAYIR
2- Akşener: "İsterse en yakınım olsun vallahi değiştireceğim."
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Akşener'le akraba olduğu söyleniyordu. Dikbayır'ın, Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği ve belediyeler ile çıkar ilişkisi içine girdiği iddiası ortaya atılmıştı. Hakkındaki iddiaları reddeden Ümit Dikbayır, iddiaların araştırılması için partisine müracaat etti.

UĞUR POYRAZ
3- Akşener: "En yakınım olsun, en güvendiğim olsun kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim."
Akşener'in bir dönem sağ kolu olan İYİ Parti'nin eski genel sekreteri ve Antalya milletvekili Uğur Poyraz'ı işaret ettiği söyleniyor. Uğur Poyraz ise, "Beni kast ettiğini düşünmüyorum" diyerek iddiaları üzerine alınmadı.

MİDE BULANDIRICI
Akşener: "Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim."
'Akşener'in bu mesajının hedefinde kim ya da kimler var?' dedim. Anlatılanlar midemi bulandırdı. Siyasi partilerde bazı iddialar gündeme gelir. Kimi doğrudur kimi yanlıştır. Ama Akşener'in "Gariban kız çocuklarına, delikanlılara..." iması gerçekten rahatsız edici. Siyasi rekabetin bitip mide bulandırıcı iddiaların gündeme geldiği bir durum söz konusu olduğu için daha fazla bu konuya girmek istemiyorum.

Ama bildiğim bir şey var. İYİ Parti kaynıyor. İYİ Parti'de iddialar havada uçuşuyor. Yurtdışına çıkarılan bir paradan söz ediliyor. İYİ Parti'de istifalar sürecek. Huzursuz olan milletvekili sayısının 10 olduğu, hatta 3 milletvekilinin istifa aşamasına geldiği söyleniyor.

AKŞENER, ARINMA SÜRECİ BAŞLATMIŞ
Ama İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da aday çıkaracak, bu durumda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçimi kaybetme tehlikesi doğdu. "Biz buna karşı çıktığımız için istifa ediyoruz" diye bir gerekçe sunacaklar. Ama gerçekler farklı.

Güvendiğim bir kaynağım Meral Akşener, partide bir arınma ve temizlik süreci başlattı dedi. Temizlik süreci başladığına göre demek ki pis işler olmuş...

İYİ Parti’de ortalık yangın yeri
İYİ Parti’de istifa depremi

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