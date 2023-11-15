Katil Netanyahu hedef şaşırtmaya çalışıyor! Kana doymayan işgalciden saldırılara ‘masumiyet’ kılıfı: Sivilleri zarardan uzak tutmak için her şeyi yapıyoruz

"SİVİLLERİ ZARARDAN UZAK TUTMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Siyonist Netanyahu, sosyal medya hesabından şu yalan ifadeleri kullandı:

"Sivilleri kasten hedef alan İsrail değil, Holokost'tan bu yana Yahudilere uygulanan en kötü dehşeti gerçekleştirerek sivillerin kafasını kesen, yakan ve katleden Hamas'tır.

İsrail sivilleri zarardan uzak tutmak için her şeyi yaparken, Hamas da sivilleri zarardan uzak tutmak için her şeyi yapıyor. İsrail, Gazze'de sivillere insani koridorlar ve güvenli bölgeler sağlıyor, Hamas onların silah zoruyla ayrılmalarını engelliyor.

Sivillerin arkasına saklanarak sivilleri hedef alan çifte savaş suçundan sorumlu tutulması gereken İsrail değil Hamas'tır. Medeniyet güçleri Hamas barbarlığını yenmek için İsrail'e destek vermelidir."