Katil Netanyahu hedef şaşırtmaya çalışıyor! Kana doymayan işgalciden saldırılara ‘masumiyet’ kılıfı: Sivilleri zarardan uzak tutmak için her şeyi yapıyoruz
Filistin’de yıllar önce baş gösteren Siyonizm belası, her geçen gün çoluk çocuk demeden can almaya devam ediyor. 7 Ekim’den önce işgalcilerin kışkırtıcı saldırılarına Hamas, Aksa Tufanı Operasyonu ile karşılık verirken katiller Gazze’de soykırımın düğmesine bastı. Son zamanların en büyük ve en acı katliamı yaşanan Gazze’de adeta nefes alacak alan kalmadı. Öte yandan temiz suyun, gıdanın ve barınma gibi insanı ihtiyaçların olmadığı bölgede salgın hastalıklar başladı. Gazze’de savaş suçu işlenerek hastane, ibadethane, okul gibi hedef ve insan ayırmaksızın fosfor bombalarıyla savaş suçu işleyen katil Netanyahu, ABD ve AB’nin eteklerine sarılarak sosyal medyadan ‘masumiyet’ algısı oluşturmaya çalıştı. Katil Bibi, yaptıkları her şeyi Hamas’a mal etti. İşte tüm detaylar…
Filistin'de 1948'de başlayan zulüm, 7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail'in binlerce kıyım yaparak 21. yüzyılın soykırımına imza attı. Dünya, tarihin en acı olayına şahit olurken ABD ve AB'den bu katliama koşulsuz destek geldi.
Her geçen gün bombardımanlarına ivme kazandıran terör örgütü İsrail ordusunun sosyal medyadan yaptığı 'yaşlıların güvenini sağlıyoruz' başlıklı algı operasyonunun perde arkası ifşa oldu.
Son olarak Şifa Hastanesi'ni ölüm çemberine alan Siyonistler kuvözdeki bebeklerin de ölümüne sebep oldu.
Bunun üzerine katil Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımla saldırılarına kılıf aramaya çalıştı. Katilin paylaşımına kullanıcılardan tepki yağdı.
"YAŞLILARIN GÜVENİNİ SAĞLIYORUZ" REKLAMI YAPTI SONRA ÖLDÜRDÜ
İşgalci İsrail 'Yaşlıların güvenini sağlıyoruz' algısıyla fotoğraflarını servis ettiği Filistinli yaşlı adamı öldürdü.
Bir taraftan, Gazze'deki katliam Batı medyası tarafından gizlenirken diğer taraftan da işgalci İsrail ordusu sosyal medya başlattığı algı operasyonunda, 79 yaşındaki Beşir Hacı isimli Filistinlinin fotoğraflarını paylaşarak, "Askerlerimiz savaşçı olmadan önce insandır. Gazze'nin kalbinde yardıma muhtaç yaşlı bir Filistinliye yardım ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
SIRTINDAN VURDULAR
Filistinli yaşlı adamın yakınları sosyal medya üzerinden İsrail'in skandalını paylaştı. Hacı'nın bir tanıdığı, "Zalimler ordusu, "Güvenli Koridor" olarak adlandırılan infaz koridorunda ihanete uğrayıp şehit oldu." dedi.
BEBEKLER HAYATINI KAYBETTİ
Görüntülerdeki doktorların bölgedeki patlama nedeniyle tozdan nefes almakta zorlandığı dikkati çekti. Doktorlar, saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle daha önceden hastane içinde yerleri değiştirilen yoğun bakım hastalarının yeniden başka bir alana tahliye edildiği bilgisini paylaştı.
Şifa Hastanesi'ndeki yenidoğan bölümünde kuvözlerinden çıkarılan 30'dan fazla bebek hastane personeli ve gönüllü sivillerin kucaklarında daha güvenli ve uygun bir yere nakledildi. Öte yandan yenidoğan servisindeki bebekler kuvözden çıkarıldıktan 6'sının hayatını kaybettiği kaydedildi.
"SİVİLLERİ ZARARDAN UZAK TUTMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"
Siyonist Netanyahu, sosyal medya hesabından şu yalan ifadeleri kullandı:
"Sivilleri kasten hedef alan İsrail değil, Holokost'tan bu yana Yahudilere uygulanan en kötü dehşeti gerçekleştirerek sivillerin kafasını kesen, yakan ve katleden Hamas'tır.
İsrail sivilleri zarardan uzak tutmak için her şeyi yaparken, Hamas da sivilleri zarardan uzak tutmak için her şeyi yapıyor. İsrail, Gazze'de sivillere insani koridorlar ve güvenli bölgeler sağlıyor, Hamas onların silah zoruyla ayrılmalarını engelliyor.
Sivillerin arkasına saklanarak sivilleri hedef alan çifte savaş suçundan sorumlu tutulması gereken İsrail değil Hamas'tır. Medeniyet güçleri Hamas barbarlığını yenmek için İsrail'e destek vermelidir."
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