İYİ Parti'de ortalık yangın yeri! Ümit Dikbayır'dan bomba Meral Akşener hamlesi: Banka hesaplarını inceleyin
İYİ Parti'de yaşanan istifa depremleri yetmezmiş gibi İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden ihale ve iş aldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddiaların araştırılması yönelik dilekçe veren Dikbayır, Genel Başkan Meral Akşener'in ve özel kalem müdürünün de hesaplarının incelenmesini talep etti. Bu gelişme sonrası İYİ Parti karışırken Akşener'in danışmanlığından istifa eden Hasan Sami Özvarinli yaşananlara yönelik"Bugün Türk siyasetende bir kırılma yaşandı. Ümit Dikbayır ben yanarsam sizde yanarsınız diyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Üst üste istifaların yaşandığı İYİ Parti'de şimdi de ihale ve iş alımlarına ilişkin iddialar partiye bomba gibi düştü.
"KAZIK ATAN KİM VARSA DEĞİŞTİRECEĞİM"
Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Akşener de 'hançer'lendiğini ima edip "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." diye konuştu.
Akşener'in bu sözleri kimin için ve neden kullandığı büyük merak konusuyken Ankara kulislerinden gelen iddialar yenilir yutulur cinsten değildi.
Akşener'in bu sözleri, kısa bir süre öncesine kadar en yakınında bulunan ve aynı zamanda akrabası olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'a söylediği belirtiliyor.
MERAL AKŞENER'İN BANKA HESAPLARINI İNCELETTİ
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, ayrıca belediyelerle de ticari ilişki kurduğu iddia ediliyor. Dikbayır'ın, banka hesaplarını incelettiğini duyan Akşener'in grup toplantısında konudan haberdar olduğu ve bu yüzden de öfkesinin konuşmasına yansıdığı belirtiliyor.
POYRAZ, AKŞENER VE ÖZEL KALEMİ ALEYHİNDE KONUŞTU
İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın ise, Genel Başkan Akşener'in arkasından olumsuz ifadeler kullandığı, özel kalemini de bazı çevrelerde eleştirdiği belirtiliyor.
İYİ PARTİ DİSİPLİN KURULU'NA DİLEKÇE VERDİ
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkında belediyelerle ticari faaliyetlere girdiği, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden ihale aldığı yönünde ortaya atılan iddiaların araştırılması için İYİ Parti Disiplin Kurulu'na dilekçe verdi.
"İTİBAR CELLÂTLIĞI YAPILIYOR"
Dikbayır dilekçesinde, "Önceleri dedikodudur nasılsa küçük bir araştırmayla ortaya çıkar diyerek önemsemediğim içerikler artık dedikodu boyutunu geçerek açıkça hakaret ve iftira halini almıştır. Bu iftira ve dedikodular şahsımı itham ettiği gibi partimizin kurumsal kimliğine de zarar verecek noktaya gelmiştir. Her bir iftiranın da içeriği suç olduğu gibi TBMM İYİ Parti Disiplin Kurulu ve İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu tarafından titizlikle araştırılması, araştırma sonucunda hakaret ve iftira boyutuna varmış ve şahsım ile uzaktan yakından ilgili olmayan bu itibar cellatlığının sorumlularının tespiti ve haklarında gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerine yer verdi.
GENEL BAŞKANIN DA HESAPLARININ DA İNCELENMESİNİ İSTEDİ
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır disiplin kuruluna verdiği dilekçede genel başkan Meral Akşener ve ailesi ile özel kalem müdürü ve eşinin de banka hesaplarının incelenmesini istedi. İşte Ümit Dikbayır'ın araştırılmasını istediği talepleri;
"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in aile bireylerinin ve ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarının inceletilmesi, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden şahsıma, aileme ve 3. kişilere ihale veya iş alınması ve şahsımın böyle bir olaya aracılık etmesi, İYİ Partimizin Sakarya Hendek İlçe Başkanının işyerine (dershane) milletvekili sıfatımı kullanarak ceza kestirmiş olduğum iddiası, Eski adı twitter yeni adı ile X olan sosyal medya hesabından 'hızırçelebi06' isimli bir hesabı şahsımın açtırdığı ve yönettiğim/yönettirdiğim iddiası,
Polonya'da bir şirketim olduğu iddiası,
Henüz bana ulaşmamış ancak yukarıdaki iftira ve hakaretlerin her birine ilişkin gerçekler ortaya çıkana kadar ve Disiplin kurullarımız tarafından araştırma yapılırken çıkarılacak yeni iftiraların tamamı"
"BEN YANARSAM SİZDE YANARSINIZ"
Ümit Dikbayır'ın bu çıkışının ardından Meral Akşener'in danışmanlığından istifa eden Hasan Sami Özvarinli ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bugün Türk siyasetinde bir kırılma yaşandı" dedi. Ümit Dikbayır'ın aslında 'Ben yanarsam sizde yanarsınız' dediğini belirten Hasan Sami Özvarinli; "Gündemin yoğunluğundan fark edilmese de benim İYİ Parti'den istifa ederken 'Milletvekili Borsası' olarak tarif ettiğim olayın parçaları gün yüzüne çıkmaya başladı. Ben yanarsam hepiniz yanarsınız diyerek Ümit Dikbayır bir dilekçe verdi.
Meral Akşener'in ve ailesinin, Meral Akşener'in özel kalemi ile bu özel kalemin eşi olan şahsın hesapları incelensin dedi, dolaylı bir şekilde... Bunu isteyen İYİ Parti'nin milletvekili!
Önümüzdeki günlerde, bir zamanlar partinin en büyük temsil makamlarında bulunan iki milletvekilinin ihraç edileceğini duymayan kalmamıştı. Şimdi Ümit Dikbayır bu hamlesiyle büyük bir kart çekti. Artık söz Türk yargısının olmalı. Rezil olacaklar demiştim, rezillikleri bu dilekçe ile tescillenmiş oldu! Lakin bu daha başlangıç, maskeleri düşecek ve rezilliklerini herkes görecek. Fransa'ya kaçmazlar umarım" dedi.
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