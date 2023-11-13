SON DAKİKA: Cahit Kale İYİ Parti'den istifa etti
Son dakika haber... İYİ Parti'de istifa kervanına bir kişi daha eklendi. İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray'ın açıklamasına göre, Kafkas Dernekleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Cahit Kale de partiden istifa etti. Kale istifa dilekçesinde Genel Başkan Meral Akşener'i eleştiri bombardımanına tuttu.
14-28 Mayıs seçimlerinde HDPKK'nın da içinde yer aldığı koalisyona dahil olan ve CHP ile büyük sürtüşme yaşayan İYİ Parti'de sular durulmuyor.
Bu bağlamda Genel Başkan Meral Akeşener'e sert eleştiriler eşliğinde istifalar peş peşe geliyor.
Son olarak Kafkas Dernekleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Cahit Kale de partiden istifa etti.
İstifa haberini İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili Milletvekili Aytun Çıray sosyal medya hesabı "X" üzerinden duyurdu.
ÇIRAY: TEK TEK AYRILIYORLAR
Dr. Aytun Çıray, paylaşımda "Demokrasi mücadelesi için bir araya gelenler tek tek ayrılıyorlar. Kafkas Dernekleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi dostum Sn. Cahit Kale de İYİ Parti'den istifa etti" ifadelerine yer verdi.
Kale, istifa dilekçesinde, "Yaklaşan Genel Yerel Seçimleri ile ilgili beyanları benim siyasi anlayışıma uygun düşmediği için Genel Merkez yöneticilerin aldıkları politik tavrın partiye zarar vereceğine olan inancım gereği İYİ Parti İYİ Parti Ankara İli Çankaya İlçe Başkanlığındaki üyelik ile partideki tüm görevlerimden 13.11.2023 tarihi itibari ile kendi rızamla istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
DURMUŞ YILMAZ DA İSTİFA ETMİŞTİ
Geçtiğimiz cuma günü de Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.
Yılmaz, X sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımında, "İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdım, bilgilerinize" ifadesini kullandı.
İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Yılmaz, 2018 Türkiye genel seçimlerinde, Ankara milletvekili seçilmişti.
Durmuş Yılmaz, 2006 yılında atandığı Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştü.
BAHADIR ERDEM İSTİFA ETTİ
Bu istifa sonrası İYİ Parti'de Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem de istifa etti.
İYİ PARTİDEN İSTİFA EDEN HATİPOĞLU, AK PARTİ'YE KATILDI
İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, 7 Kasım 2023 AK Parti'ye katılmıştı.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezindeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi Hatipoğlu'na rozet takmıştı.
AKŞENER'İ BOMBALADI VE İSTİFAYI BASTI
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak İYİ Partiden istifa ettiğini duyurmuştu.
İdris Nebi Hatipoğlu, açıklamasında, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum." demişti.
İYİ PARTİ'DE NELER OLUYOR?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Kasım 2023 Çarşamba günkü partisinin grup toplantısında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
AKŞENER: KAZIK ATAN HERKESİ BURADAN SİLECEĞİM
Akşener, CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzer şekilde parti içinde sırtından hançerlendiğini ima ederek, "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." ifadelerini kullandı.
AKŞENER KİMLERİ KASTETTİ?
Akşener'in bu cümleyi, kısa bir süre öncesine kadar en yakınında bulunan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'a söylediği iddia edildi.
"AKŞENER'İN BANKA HESAPLARINI İNCELETTİ" İDDİASI
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, ayrıca belediyelerle de ticari ilişki kurduğu iddiaları gündemi sarstı.
Dikbayır'ın, banka hesaplarını incelettiğini duyan Akşener'in öfkesi konuşmasına yansırken, Dikbayır'ın partiden ayrılabileceği belirtiliyor.
POYRAZ, AKŞENER VE ÖZEL KALEMİ ALEYHİNDE KONUŞTU
İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın ise, Genel Başkan Akşener'in arkasından olumsuz ifadeler kullandığı, özel kalemini de bazı çevrelerde eleştirdiği belirtiliyor.
AK PARTİ'YE GEÇEN NEBİOĞLU'NU MİLLETVEKİLİ YAPMAKLA DA SUÇLANIYOR
Poyraz'ın suçlandığı bir başka konu da, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nu partiye kazandırmak oldu.
"POYRAZ AYRILABİLİR"
Poyraz'ın da partiden ayrılabileceği kulislerde perde arkasından konuşuluyor.
AKŞENER'İN DANIŞMANI İDE'NİN GÖNDERİLMESİ DE TARTIŞMA KONUSU
Meral Akşener'in uzun süre danışmanlığını yapan Murat İde, geçen hafta aniden partiden gönderilmişti. İde'nin partiden gönderilmesi de bir başka tartışma konusu oldu.
İde'nin gönderilmesi kararının Akşener'e sorulmadan alındığı belirtiliyor.
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