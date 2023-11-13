SON DAKİKA: Cahit Kale İYİ Parti’den istifa etti

İstifa haberini İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili Milletvekili Aytun Çıray sosyal medya hesabı "X" üzerinden duyurdu.

ÇIRAY: TEK TEK AYRILIYORLAR

Dr. Aytun Çıray, paylaşımda "Demokrasi mücadelesi için bir araya gelenler tek tek ayrılıyorlar. Kafkas Dernekleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi dostum Sn. Cahit Kale de İYİ Parti'den istifa etti" ifadelerine yer verdi.

Kale, istifa dilekçesinde, "Yaklaşan Genel Yerel Seçimleri ile ilgili beyanları benim siyasi anlayışıma uygun düşmediği için Genel Merkez yöneticilerin aldıkları politik tavrın partiye zarar vereceğine olan inancım gereği İYİ Parti İYİ Parti Ankara İli Çankaya İlçe Başkanlığındaki üyelik ile partideki tüm görevlerimden 13.11.2023 tarihi itibari ile kendi rızamla istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.