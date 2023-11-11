Londra’da Filistin’e destek yürüyüşü! İngiltere’de binlerce kişi Gazze için meydanlarda

Protestocular ABD binasının önüne geldiler ve gösteriler burada devam ediyor. Neden çünkü; siyonist devletin en büyük destekçilerinden bir tanesi ABD hükümeti. 7 Ekim tarihinden itibaren İsrail'e olan desteğini açıklamış ve o tarihten bu güne kadar her türlü silah yardımı yaparak desteklerine devam ediyor.