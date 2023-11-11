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Londra'da Filistin'e destek yürüyüşü! İngiltere'de binlerce kişi Gazze için meydanlarda

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 11.11.2023 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
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Londra’da Filistin’e destek yürüyüşü! İngiltere’de binlerce kişi Gazze için meydanlarda

İşgalci İsrail'in Gazze'de insanlık dışı soykırımına dünya çapından sert tepkiler gelmeye devam ederken, meydanlar "Gazze'de ateşkes" nidaları ile yankılanıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi Filistin için destek yürüyüşü yaptı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında o anları aktardı.

Katil İsrail ordusu, haftalardır Gazze Şeridi'ne 3 koldan saldırarak kadın, çocuk demeden yüzlerce masum sivili katletti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, işgalci İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de soykırımcı İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

Katil İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

A Haber muhabiri Alpaslan Düven'in açıklamalarında yer alan satır başları:

Londra'da yürüyüş yerel saat ile 12'de başladı. Yaklaşık 500 bin kişi Amerikan Büyükelçiliğine doğru bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Akın akın insanlar bu noktaya gelmeye devam ediyorlar.

Protestocular ABD Büyükelçiliği binası önüne durarak burada sürdürüyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı göstericisi bir araya geldiler.

Filistin ile dayanışma eylemine katılan göstericiler İsrail'in Gazze'deki soykırımına son vermesi, derhal 'ateşkes' ilan edilmesi ve Gazze'ye yapılacak insani yardım malzemelerinin eksiksiz bir şekilde temin edilmesi için protestoda bulunuyor.

Göstericiler, "Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Filistin'e özgürlük" sloganları atıyor. Vatandaşlar toplanmaya devam ediyor.

Protestocular ABD binasının önüne geldiler ve gösteriler burada devam ediyor. Neden çünkü; siyonist devletin en büyük destekçilerinden bir tanesi ABD hükümeti. 7 Ekim tarihinden itibaren İsrail'e olan desteğini açıklamış ve o tarihten bu güne kadar her türlü silah yardımı yaparak desteklerine devam ediyor.

O bölgedeki savaş suçlarına 'dur' demek isteyen yüz binlerce kişi meydanlarda bulunuyor. Bir önceki yayınımızda belirttiğimiz gibi bazı provakatörlerde var. Burada sık sık grubun arasına dalarak protestoları provoke etmeye çalışıyorlar. Fakat güvenlik önlemleri üst düzeyde alınmış durumda.

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