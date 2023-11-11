İsrail ve ABD’nin “4 Saat” planı ne? Gazze’de ne yapılmak isteniyor?

Uluslararası ilişkiler uzmanı Hazar Vural Jane: 4 Saatlik aranın ne anlama geldiğine bakmak lazım. İnsanlar kuzeyden güneye gitmeye çalışıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü bölge için şu açıklamayı yapıyor; 'Gazze'nin kuzeyinde hiçbir yer ve hiçbir şey güvende değil. Yıkım dayanılmaz halde' deniyor. 4 saatlik ara ya da izin bu yeterli değil ki bunda da ciddi soru işaretleri var. Bunun sürecinde de bombalama yapılıyor. Burada bir "insani koridor" gerekliliği savaşın ilk gününden beri söyleniyor. Dünya kamuoyunda oluşan tepkiler ve ABD'nin sorumlu tutulması nedeniyle 4 saatlik formül konuşuldu ancak 'bu ne kadar gerçekleşecek?' göreceğiz. Sivillerin güvene alınması şu anda çok büyük bir soru işareti.