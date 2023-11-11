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İsrail ve ABD’nin “4 Saat” planı ne? Gazze'de ne yapılmak isteniyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.11.2023
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İsrail ve ABD’nin “4 Saat” planı ne? Gazze’de ne yapılmak isteniyor?

Katil İsrail’in başbakanı Netanyahu işgal planını dünyaya ilan etti ve “Savaş sonrası Gazze'nin güvenliğine İsrail bakacak.” dedi. İsrail’e Gazze’de her türlü katliamı yapması için destek veren ABD ise “4 saatlik” mola diye bir yalan ortaya attı. Çünkü İsrail sivillerin geçtiği koridorları da vuruyor.  Peki Gazze üzerinden kim, ne planlıyor? Gazze'yi süresiz işgal planı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası ilişkiler uzmanı Hazar Vural Jane değerlendirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. Bölgede yaşananları A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası ilişkiler uzmanı Hazar Vural Jane değerlendirdi.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Hazar Vural Jane: 4 Saatlik aranın ne anlama geldiğine bakmak lazım. İnsanlar kuzeyden güneye gitmeye çalışıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü bölge için şu açıklamayı yapıyor; 'Gazze'nin kuzeyinde hiçbir yer ve hiçbir şey güvende değil. Yıkım dayanılmaz halde' deniyor. 4 saatlik ara ya da izin bu yeterli değil ki bunda da ciddi soru işaretleri var. Bunun sürecinde de bombalama yapılıyor. Burada bir "insani koridor" gerekliliği savaşın ilk gününden beri söyleniyor. Dünya kamuoyunda oluşan tepkiler ve ABD'nin sorumlu tutulması nedeniyle 4 saatlik formül konuşuldu ancak 'bu ne kadar gerçekleşecek?' göreceğiz. Sivillerin güvene alınması şu anda çok büyük bir soru işareti.

Şifa Hastanesi tamamen kullanılmaz hale geldi. 2023 yılında böyle bir zamanda 36 gün süren bir savaştan ve bunca sivil kayıptan sonra "4 Saat verdik" demek artık çok geç bir yaklaşımdır. Bu diplomatik başarı olmaktan çok uzak. Netanyahu çok çelişkili açıklamalar yapıyor; 'Bir işgal edeceğini güvenliğini sağlayacağını söylüyor bir sadece Hamas hedef bir de işgal planımız yok' diyor. İsrail yaptığı katliamları hala meşru müdaafa içine sokmaya çalışıyor. İsrail daha ilk Gazze'nin kuzeyinin boşaltılmasını istiyordu. Burada asıl sorun buradan giden insanlar kalırsa evlerine geri dönebilecek mi? Hiç gerçekçi değil.

Şu anda Gazze'nin hiçbir yeri güvenli değil çünkü İsrail her yeri vuruyor. Mülteci kamplarını BM okullarını ve Refah Sınır Kapısı'nı yani her yeri hedef alıyor. Dünyaya söyledikleri gibi sadece kuzey değil Gazze'nin hiçbir yeri güvenli değil. Biz bunu zaten 36 gündür görüyoruz. 1 milyonu çocuktan oluşan Gazze nüfusu için güvenli bir yer yok.

4 saat planı ne? ABD destekli tuzak 4 SAAT PLANI NE? ABD DESTEKLİ TUZAK
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