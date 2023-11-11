Başkan Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Riyad'a gitti
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na katılmak üzere Riyad'a gitti. Erdoğan'ın saat 13.00 itibarıyla Riyad'da olması bekleniyor. Zirvenin gündemini Gazze konusu oluşturacak. Erdoğan'ın katılımcı liderlerle ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti.
Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.
Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Riyad'a gitti.
RİYAD'DA GAZZE ZİRVESİ
İletişim Başkanlığından dün yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.
Zirvede, İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.
Zirve oturumuna hitap edecek olan Başkan Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.
İSRAİL SABRIMIZI ZORLUYOR
Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamalarla katil İsrail'i uyarmıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarının, verdikleri mücadelenin önemini ve bir an önce başarıya ulaşmasının ne kadar elzem olduğunu tekrar ispatladığını ifade eden Erdoğan, "Bütün dünyanın gözü önünde bir felaket, bir facia, bir insanlık suçu yaşanıyor." dedi.
Filistin halkının binlerce yıldır yaşadığı topraklarını zorla gasbedenlerin bunun üzerinde, geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleriyle tartışmalı hale getirdiği bir devlet inşa etmeye çalıştığına vurgu yapan Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bununla da yetinmiyor, ülkemiz topraklarını da içeren vadedilmiş topraklar hezeyanıyla nükleer silah kullanma tehditleriyle sabrımızı zorluyorlar. Sahip oldukları teknolojik üstünlüğe ve uyguladıkları ahlaksız zorbalığa rağmen daha Filistin'in masum çocuklarıyla, kadınlarıyla ve yaşlılarıyla baş edemeyenlerin bu ham hayalden uyanacakları günler yakındır. Henüz doğmamış bebeklerden masum çocuklara, mazlum kadınlara ve erkeklere kadar on binlerce insanın yitip giden canlarının hesabı elbette sorulacak. Neredeyse bir asırdır, hastalıklı bir fanatizm uğruna milyonlarca insanın maruz kaldığı zulmün hesabı elbette sorulacak. Bu zalimlerin her biri ve onlara verdikleri destekle aynı suça ortak olanlar önce insanlık vicdanında, ardından tarih önünde mutlaka yargılanacaktır."
İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU: SESİMİZİ NE ZAMAN YÜKSELTECEĞİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Müslüman dünyasının Gazze'de yaşananlara karşı yeterince ses çıkarmamasını eleştirmiş ve çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, "Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkarmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?" ifadelerini kullanmıştı.
2017 YILINDA İSTANBUL'DA TOPLANMIŞTI
Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını açıklamasının ardından dönem başkanı Türkiye'nin ev sahipliğinde olağanüstü toplanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5000 TL emekli ikramiyesi sorgulama ekranı: 11-12-13-14 Kasım'da hesaplara geçecek! Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi tahsis numarasına göre SGK, SSK, Bağkur ödeme günleri...
- KYK YEMEK SAATLERİ 2023-2024! KYK yurdu kahvaltı ve yemek saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi, hafta sonu...
- 10 Kasım 2023 Cuma reyting sonuçları! Dün akşamın reyting birincisi... Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti...
- Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Seyran ve Ferit ayrılığı...
- Fenerbahçe'nin yıldızı yeni rotasını çizdi! O takıma geri dönüyor...
- 43 yaşındaki Petek Dinçöz 20 yaş gençleşti! Son halini görenler inanamıyor...
- YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını 45. bölüm full HD kesintisiz izle!
- TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇ SONUCU! 10 Kasım 2023 Trabzon Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
- 2000 öncesi, 2008-2015 arası ve sonrası için emeklilik sistemi sil baştan... Emeklilik yaşınız değişiyor, o kişilere duyuruldu!
- Öğrencilere para yardımı başladı: IBAN'a 3.570 TL yatacak! T.C. kimlik no ile başvuru yapabilirsiniz!
- SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023: İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Engelli işçi alımı kura çekim tarihi, kadro ve branş dağılımı...
- Gelinim Mutfakta bugünkü puan durumu! 10 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Altınların sahibi ve elenen yarışmacı...