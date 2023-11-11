Başkan Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Riyad’a gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Riyad'a gitti.

RİYAD'DA GAZZE ZİRVESİ

İletişim Başkanlığından dün yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede, İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.

Zirve oturumuna hitap edecek olan Başkan Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.