Katil İsrail’in Gazze’yi 31 gündür bombalıyor! A Haber savaş bölgesinde

Dün İsrail belli noktalarda geri çekildi. İsrail'in ilerleyişi El Reişit Caddesi üzerinde sürüyordu. Ancak dün gün boyu kendilerinin söylemiyle "kontrolü sağladık" dedikleri yerler kendi uçakları tarafından bombalandı. Enkaz dönen binalarda pusuya maruz kalmamak Kassam Tugaylarının tünellerinin çıkışlarını kapatmak için bombalar atıldı.

İsrail'e göre kuzey ile güneyin bağlantısı kopmuş durumda. İsrail boş tarım arazilerine konuşlandı. İsrail ordusu bundan sonra mahalle ve caddelere girmeyi hedefliyor. Meskun mahal çatışmalarında çok sayıda sivil yine hayatını kaybedecek. İsrail'in kuzey diye ayırdığı bölgede halen 400 bin insan var.