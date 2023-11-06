Katil İsrail’in Gazze’yi 31 gündür bombalıyor! A Haber savaş bölgesinde
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de bebeklere yönelik savaşında 31. gün yaşanıyor. Gazze’nin masum çocuk ve kadınları tam 31 gündür her koldan bombalar altında yaşama savaşı veriyor. Bölgede ölenlerin sayısı enkaz altındakilerle beraber 10 bini çoktan aştı. Savaşın ilk gününden beri sınır hattında olan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.
Katil İsrail'in Gazze şeridine saldırıları artarak sürüyor. İşgal kuvvetleri son 24 saatte Gazze'deki mülteci kamplarını hedef aldı. Katiller Gazze'nin kuzey batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na yönelik yoğun saldırıları düzenlendi. Öncesinde ise Megazi ve Cebaliye kampları ardından Bureyc kampına hava bombalar atıldı.
İsrail'in saldırılardan bugün 31. güne girildi. Saldırılarda can kaybı 9 bin 770'e ulaşırken 1 milyon 600 binden fazla Filistinli de yerinden oldu. Filistinli telekomünikasyon şirketi PALTEL'nden dün akşam saatlerinde gelen açıklama bölgedeki durumun vahametini bir kez daha ortaya çıkardı. Şirket, Gazze'de iletişim ve internet erişiminin tamamen kesildiğini duyurdu.
Gazze'deki Filistin hükümeti ise "Gazze şeridindeki tüm hastanelerin çevresi yoğun İsrail bombardımanına maruz kalıyor." açıklaması yaptı. İsrail'in Kudüs ve vaat edilmiş topraklar bakanı Amichai Eliyahu'nun sözleri de tartışma konusu oldu. sözde Bakan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının da olasılıklardan biri olduğunu söyledi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekipleri aktardı.
EMİNE KAVASOĞLU/Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Son 24 saat içinde mülteci kampları hedef alındı. Cebaliye'ye yönelik 4 Bureyc ise 2 kez bombalar atıldı. Bu kamplar bölgenin güneyinde yer alan kamplar, sözde devlet olan İsrail'in "güvenli" dediği yerler. Gazze dün adeta cehennemi yaşadı. Dün İsrail gün boyunca "kontrolü sağladık" dediği yerleri vurdu. Kassam Tugayları'nın direnişi sürüyor. Pusular ve sabotajlar ile çok sayıda tank imha edildi. Kassam Tugayları son 2 günde 25'in üzerinde tankı yok ettiğini açıkladı. Bölgeden karadan İsrail'in saldırılarının başlamasının ardından 50'dan fazla tank Hamas tarafından yok edildi. Çok sayıda İsrail askeri hayatını kaybetti.
Dün İsrail belli noktalarda geri çekildi. İsrail'in ilerleyişi El Reişit Caddesi üzerinde sürüyordu. Ancak dün gün boyu kendilerinin söylemiyle "kontrolü sağladık" dedikleri yerler kendi uçakları tarafından bombalandı. Enkaz dönen binalarda pusuya maruz kalmamak Kassam Tugaylarının tünellerinin çıkışlarını kapatmak için bombalar atıldı.
İsrail'e göre kuzey ile güneyin bağlantısı kopmuş durumda. İsrail boş tarım arazilerine konuşlandı. İsrail ordusu bundan sonra mahalle ve caddelere girmeyi hedefliyor. Meskun mahal çatışmalarında çok sayıda sivil yine hayatını kaybedecek. İsrail'in kuzey diye ayırdığı bölgede halen 400 bin insan var.
İsrail burada kalan sivillerin güneye geçmesine izin vereceğini açıklayan İsrail bu siviller harekete geçtiği anda onların güzergahını da vurdu ve sivilleri tuzağa düşürdü. Bu saldırılarda en az 20 sivil hayatını kaybetti. Dün sivillerin gitmeye çalıştığı güney bölgesi de bombardıman altındaydı. Gazze'de güvenli bir yer yok. Dün Şifa Hastanesi'nin çevresi hedef alındı. Burası oldukça önemli bir nokta çünkü sadece hastaların tedavisi için kullanılmıyor aynı zamanda 50 binden fazla insan buraya sığınmış durumda.
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