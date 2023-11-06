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İsrail'de haftalardır süren Müslüman katliamı | Dünyanın gözünü kapadığı vahşette kurban bebekler, çocuklar ve kadınlar

Bir aydır dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapan İsrail dün de yüzlerce Filistinli'nin barındığı Megazi mülteci kampını vurdu. Çoğu kadın ve çocuk 51 Filistinli katledildi. Türkiye, 3 maymunu oynayan dünyaya karşı vicdanın sesini haykırmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 09:33
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İsrail’de haftalardır süren Müslüman katliamı | Dünyanın gözünü kapadığı vahşette kurban bebekler, çocuklar ve kadınlar

Sivilleri hedef alan saldırılarıyla dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırıma devam eden İsrail önceki gece Megazi Mülteci Kampı'nı vurdu. Saldırıda, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 51 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

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İsrail’de haftalardır süren Müslüman katliamı | Dünyanın gözünü kapadığı vahşette kurban bebekler, çocuklar ve kadınlar
İsrail ordusu, Endonezya Hastanesi çevresine de en az 15 hava saldırısı düzenledi. Tel Ez-Zater bölgesinde su depolarının vurulması sonucu çevredeki evleri su bastı.
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İsrail’de haftalardır süren Müslüman katliamı | Dünyanın gözünü kapadığı vahşette kurban bebekler, çocuklar ve kadınlar
İsrail 'Gazze'ye kesinlikle akaryakıt girişine izin verilmeyecek' açıklaması yaptı.
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İsrail’de haftalardır süren Müslüman katliamı | Dünyanın gözünü kapadığı vahşette kurban bebekler, çocuklar ve kadınlar
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in saldırılarında 7 Ekİm'den bu yana 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.
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İsrail’de haftalardır süren Müslüman katliamı | Dünyanın gözünü kapadığı vahşette kurban bebekler, çocuklar ve kadınlar
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre de İsrail'in insanlık dışı saldırıları nedeniyle 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden oldu.