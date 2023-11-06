İsrail'de haftalardır süren Müslüman katliamı | Dünyanın gözünü kapadığı vahşette kurban bebekler, çocuklar ve kadınlar

Bir aydır dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapan İsrail dün de yüzlerce Filistinli'nin barındığı Megazi mülteci kampını vurdu. Çoğu kadın ve çocuk 51 Filistinli katledildi. Türkiye, 3 maymunu oynayan dünyaya karşı vicdanın sesini haykırmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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