Katil İsrail Gazze'ye bir aydır bomba yağdırıyor! Filistin Kızılayı'ndan kritik uyarı: 48 saat içinde yakıt tükenecek
Son dakika haberi | İşgalci İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu. Öte yandan Filistin Kızılayı, Gazze'de binlerce yerinden edilmiş kişi ile yüzlerce yaralıyı barındıran Kudüs Hastanesinin yakıtının 48 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.
SON DAKİKA | Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İşte 7 Kasım'da yaşananlar:
07.43 Batı Şeria'da İsrail güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar yaşandı
05.51 İsrail saldırıları sonucu, Gazze'de 192 cami zarar gördü, 56'sı tamamen yıkıldı
03.52 İsrail, savaşın ikinci ayına girerken gece boyu Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor
03.04 İsrail güçleri, Batı Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü
03.03 Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de belediye meclisi, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan önergeyi oy birliğiyle kabul etti.
02.04 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından 7 Ekim'den bu yana 6. kez toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yine anlaşmaya varamadı. BMGK, New York'taki BM merkezinde kapalı oturumla toplandı. Toplantının ardından basına açıklamada bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, "Halihazırda bir anlaşma sağlanamadı." bilgisini paylaştı.
01.54 Londra'da 4 haftadır her cumartesi gerçekleştirilen Filistin'e destek yürüyüşlerini organize eden gruplar, İçişleri Bakanı Suella Braverman ve Londra Metropolitan Polisi'nin bu hafta sonu düzenlenecek beşinci yürüyüşün iptal edilmesi çağrısına rağmen tekrar yürüyeceklerini duyurdu.
01.07 Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 118 yardım tırının daha girdiğini duyurdu. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından 5 Kasım'da 25 ve 6 Kasım'da 93 olmak üzere toplam 118 tır insani yardımı teslim aldığı belirtildi.
00.17 Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde istihdamın yüzde 60'tan fazlasının yok olduğunu bildirdi.
İşte 6 Kasım'da yaşananlar:
23.57 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin, Gazze Şeridi'ndeki "çatışmalara insani ara verilmesi" için aracılık yapmaya ve İsrail ile görüşmeye kararlı olduğunu belirtti.
Kirby, çevrim içi olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'un İsrail ile "çatışmalara insani ara verilmesi" konusundaki görüşmelerin henüz başında olduklarını belirtti.
23.49 Filistin Kızılayı, Gazze'de binlerce yerinden edilmiş kişi ile yüzlerce yaralıyı barındıran Kudüs Hastanesinin yakıtının 48 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.
Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs Hastanesi'nin jeneratörlerini çalıştırmak için kullanılan yakıtın 48 saat içinde tükeneceği, dolayısıyla resüsitasyon ekipmanlarının ve yoğun bakım bölümlerinin hizmet dışı kalacağı vurgulandı.
22.55 Mısır, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaralanan 17 Filistinlinin daha tedavi edilmek üzere Mısır'a getirildiğini duyurdu.
22.41 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze çocuklar için mezarlığa dönüşüyor. Her gün yüzlerce kız ve erkek çocuğunun öldürüldüğü veya yaralandığı bildiriliyor" ifadelerini kullanarak, "Örgütümüzün tarihindeki benzer dönemlere kıyasla daha fazla Birleşmiş Milletler personeli öldürüldü" dedi.
22.43 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de son 48 saat içinde yaşanan çatışmalar sırasında İsrail ordusuna ait 27 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha edildiğini duyurdu.
Gazze içine karadan giren güçlerle şiddetli çatışmalar devam ederken Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.
22.24 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsrail'in kendini savunma hakkı var, aynı zamanda sivillerin korunması da şart." ifadesini kullandı.
21.54 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarında "her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü" belirterek, BM ve ortaklarının, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu.
21.10 İran: ABD ateşkes istediği mesajını bize iletti
İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI BAŞLATILDI
BM Genel Sekreteri Guterres yaptığı açıklamada "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü" ifadelerini kullandı. Guterres, BM ve ortaklarının, Gazze ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu.
18.52 BM: 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü
17.28 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusu, Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Hastanesi, Ruh Sağlığı Hastanesi ve Göz Hastanesini hedef aldı
16.45 İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait bir binanın çatısındaki güneş enerjisi panellerini bombaladı.
15.55 Gazze'de can kaybı 10 bini aşarak 10 bin 22'ye yükseldi. Bölgede 25.408 yaralı var.
12.47 Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Gazze'de insani felaketin yaşandığını belirterek, "Uluslararası toplum, böylesi bir trajedinin sürmesine izin vermemeli." dedi.
11.22 İsrail canlı yayında Gazze'yi vuruyor.
07.04 İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve BAE'den, "Gazze'ye nükleer bomba tehdidine" tepki
03.49 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarının hava yoluyla ulaştırıldığını açıkladı.
03.01 Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de, sahra hastanelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
02.49 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Filistin halkına yönelik eylemlerinin kınanması, uluslararası hukukun ağır ihlallerinin tekrarlanmasının önlenmesi ve acil tedbirlerin alınması için uluslararası kuruluşlara mektup gönderdi.
02.44 Ürdün Kralı Abdullah: "Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımı havadan ulaştırıldı."
01:38 KATİL İSRAİL Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin çevresini vurdu
00.48 DSÖ: Gazze'de iletişim hatlarındaki kesinti ve ağır bombardımanlardan derin endişe duyuyoruz
00.47 Abdullahiyan, İtalyan devlet televizyonu RAI 1'e verdiği özel demeçte, İsrail-Filistin çatışmasına dair değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Abdullahiyan, "İsrail Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarına devam ederse, savaş kaçınılmaz olarak genişleyecektir. Lübnan ve Yemen'de eylemlerini artırabilecek diğer direniş güçleri faaliyet gösteriyor." dedi.
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