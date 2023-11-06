İsrail nasıl savaş suçlusu ilan edilecek? TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan çarpıcı açıklamalar

"EL-EHLİ HASTANESİ'NİN BOMBALANMASINDAN DAHİ RAHATSIZLIK DUYMAYAN MECLİS BAŞKANLARININ OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Asamble üyesi ülkelerin parlamento başkanlarına mektup göndererek, Orta Doğu'da barış ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülmesi için ortak siyasi sorumluluğun yerine getirilmesi çağrısında bulundunuz…

Tarihi bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum, elimizdeki hangi imkan varsa bu imkanı kullanmamız lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Asya Parlamenterler Asamblesinin Dönem Başkanıyım. Bu imkanı kullanarak da çok sayıda ülkenin meclis başkanlığına yazı yazdık. Mektupta; Gazze'de acil ateşkes ve acil insani yardımın bir an evvel sağlanmasına yönelik ifadeler yeralıyor. İki devletli bir çözümden başka Ortadoğu'da Filistin-İsrail arasındaki meseleyi çözecek hiçbir ihtimal söz konusu değildir. Mektupta; 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir tam manasıyla bağımsız ve toprak bütünlüğü sağlanmış bir Filistin devletinin kurulması şart olduğu ifade ediliyor. Mektupla dünya kamuoyunda en azından ülkelerin parlamento başkanları nezdinde bir hakkı, adaleti, hakikati savunan bir sesin ulaştırılması sağladık. Ayrıca İSİPAB bünyesinde İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Başkanları olarak online bir toplantı yaptık. Söz konusu toplantıda yine bütün üye ülkelerin parlamento başkanlarıyla birlikte bu konuyu müzakere edip dünya gündemine getirme imkanımız oldu.

Son bir ay içerisinde 4 tane uluslararası gezi yaptım. Bunlardan 3'ü parlamento başkanları düzeyinde toplantılardı. Birisi İrlanda'da Avrupa Parlamentoları Başkanları toplantısıydı, ikincisi Yeni Delhi'de G-20 ülkeleri Parlamentoları Başkanlarıydı. Üçüncüsü, Prag'da Kırım Platformu Parlamentoları başkanları toplantısıydı. Bütün genel kurul toplantılarında bu Filistin meselesini gündeme getirdik, Gazze'deki insani drama dikkat çektik. İşin hem insani yönünü, hem de siyasi yönünü anlatıp uluslararası toplantılarda kayda geçirme imkanımız oldu. Üzülerek ifade ediyorum ki, başta Batılı ülkelerin bir kısmı olmak üzere bazı ülkelerin İsrail'den daha fazla İsrailci olduğunu da gördüm. Bu da üzüntü verici bir şey. Mesela El-Ehli Hastanesi'nin bombalanmasından dahi rahatsızlık duymayan meclis başkanlarının olduğunu gördüm. Bu insanlık adına utanç verici bir şeydi. Biz üzerimize düşeni yapmak mecburiyetindeyiz. Keşke elimizden gelse de daha fazlasını yapabilsek. Bu tarihi bir sorumluluktur.

Biz Filistin topraklarında 4 asır boyunca hükümran olmuş bir ecdadın torunlarıyız. Filistin'de 4 asır boyunca da hiçbir din kavgası, hiçbir mezhep kavgası, hiçbir etnik çatışmanın olmadığı bir 4 asır yaşanmış. Batılı siyasetçilerin de söylediği bir Osmanlı Filistin'de barış düzeni kurmuş. Bunun da şeyi çok açık dünkü konferansta da ifade etmeye çalıştım. Her insanı Allah'ın kulu, her insanı Hazreti İnsan olarak kabul etmişler ve bütün milletlerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu fikriyle hareket etmişler. O hepimizin bildiği Kanuni Sultan Süleyman zamanında Kudüs'ün giriş kapısına yazılan 'La İlahe İllallah İbrahim Halilullah' ibaresi insanlığın zirvesidir. Oradaki Yahudiler ve Hıristiyanlar rahatsızlık duymasın diye onların da kabul ettiği ortak bir peygamber olduğu için İbrahim Aleyhisselamı oraya yazmışlar. Allah'tan başka tanrı yoktur, İbrahim Aleyhisselam da Allah'ın arkadaşıdır, dostudur ibaresini oraya asmışlar. Böyle davranırsanız barış, huzur gelir.

Siyonistlerin düşündüğü gibi düşünürseniz. Yeşeya veya İşaya kehaneti nedir? 'Nil'den Fırat'a kadar olan bölgede Yahudilerden başka kimse kalmayacak ya da kalanlar Yahudilerin kölesi olmayı kabul edecek.' Böyle bir inanışla hareket ederseniz barış mı olur? Sadece Müslümanı değil, Hıristiyanları da tarih boyunca orada zulüm edenler bu ideolojinin sahipleridir. Maalesef işi bir de en tehlikeli boyuta taşıdılar. Bu kadarını beklemiyorduk açıkçası. Gazze'yi muhasara altına aldıklarının ikinci haftası Netanyahu başta olmak üzere söylenen sözler işin bir din savaşına döktüklerinin açık göstergesi. Birde buna Blinken gibi siyaset bilmeyen bazı adamların gelip 'Ben de bir Yahudi'yim' diye ateşe körükle gitmesi ya da yangına benzinle gitmesini de katarsanız. Ya da Amerikan Başkanı Biden'ın önceki yıllarda gerçi söylemiş: 'Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok' demesi. Bütün bunları ortaya koyarsanız bizim yıllardır uyardığımız evanjelist siyonist ittifakının artık son savaş olarak gördükleri bir safhaya geçtiğini gösteriyor. İşin bence en tehlikeli tarafı budur. İşin bu boyutu İsrail, Filistin, bölge ülkeleri, bölgesel çatışma vesaire bildiğimiz politik ve askeri bütün terminolojinin çok çok daha üstünde ve çok tehlikeli bir boyuta geçildiğini gösteriyor. İsrail'in bu saldırganlığı mutlaka ve mutlaka durdurulmalıdır. Aksi takdirde bu dünyayı bir uçuruma doğru sürükler.