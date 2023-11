Gazzeli gazeteci A Haber’de: Gazze’de güvenli bir yer yok!

Gazzeli gazeteci Saeb Alzard, A Haber'de katil İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik soykırımının detaylarını aktardı.

Gazzeli gazeteci Saeb Alzard'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Her dakika bir haber geliyor. Biz şu an burada dakikalarla yaşıyoruz. Bu dakikada yaşıyorsak, gelecek dakikada yaşayamayabiliriz. Ambulanslar rahat bir şekilde yaralılara ulaşamıyorlar. Elektrik kesildiği için artık her şey çok zor oluyor. Bir şeyleri bulmak için mücadele ediyoruz.