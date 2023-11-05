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Gazzeli gazeteci A Haber’de: Gazze'de güvenli bir yer yok!

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 05.11.2023 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
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Gazzeli gazeteci A Haber’de: Gazze’de güvenli bir yer yok!

Katil İsrail’in Gazze’deki sivil halka yönelik uyguladığı soykırımın üstünden günler geçmesine rağmen bombardıman tüm şiddetiyle devam ediyor. Gazzeli gazeteci Saeb Alzard A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Alzard, "Hastaneler gerçekten çok kötü durumda. En kötü yer hastaneler diyebilirim. İnsanlar siviller hastanelerin her santiminde yatıyorlar. Yaralılara bile artık yer kalmadı." dedi.

Gazzeli gazeteci Saeb Alzard, A Haber'de katil İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik soykırımının detaylarını aktardı.

Gazzeli gazeteci Saeb Alzard'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Her dakika bir haber geliyor. Biz şu an burada dakikalarla yaşıyoruz. Bu dakikada yaşıyorsak, gelecek dakikada yaşayamayabiliriz. Ambulanslar rahat bir şekilde yaralılara ulaşamıyorlar. Elektrik kesildiği için artık her şey çok zor oluyor. Bir şeyleri bulmak için mücadele ediyoruz.

"GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEYLER KARŞISINDA AKLIMIZI KAYBEDİYORUZ"

İsrail'in dili yalan. Her şekilde yalan söylemeye çalışıyorlar. İsrail bir şekilde Gazze'den çok fazla can almaya çalışıyor. Gördüğümüz şeyler karşısında aklımıza kaybediyoruz.

"ÖLECEKSEK BİRLİKTE ÖLELİM DİYORLAR"

Gazze'de artık güvenlik bir yer yok. Herkes bir noktadan bir noktaya gitmeye çalışıyor. Ancak oraya da bomba geliyor ve insanlar şehit oluyor. İnsanların başka çaresi yok, sadece okullara ve hastanelere gidiyorlar. Hastaneyi bile vursalar orada kalmak zorundalar. Gazzeliler artık öleceksek birlikte ölelim diyorlar.

Şu anda tüm desteklere ihtiyacım var. En azından Sınır Kapısı'nı açsınlar. Bu İsraillilere kim hayır diyecek? Daha ne bekliyoruz. Burada durumlar çok kötü. Gazzeliler ölümü bekliyor.

HASTANELERDE SON DURUM

Hastaneler gerçekten çok kötü. En kötü yer hastaneler diyebilirim. İnsanlar siviller hastanelerin her santiminde yatıyorlar. Yaralılara bile artık yer kalmamış durumda. Hastaneler hiç temiz değil. İlaçlar zor az. Her şey çok kötü. Elektrik su zaten gelmiyor.

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