06 Kasım 2023, Pazartesi
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Katil İsrail’in Gazze’yi 31 gündür bombalıyor! A Haber savaş bölgesinde
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de bebeklere yönelik savaşında 31. gün yaşanıyor. Gazze’nin masum çocuk ve kadınları tam 31 gündür her koldan bombalar altında yaşama savaşı veriyor. Bölgede ölenlerin sayısı enkaz altındakilerle beraber 10 bini çoktan aştı. Savaşın ilk gününden beri sınır hattında olan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.