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İsrail neden bombardımanı arttırdı? Gazze’de plan ne?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
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İsrail neden bombardımanı arttırdı? Gazze’de plan ne?

Karadan Gazze’yi kuşattığını iddia eden katil İsrail, boş tarlalardan propaganda görüntüleri paylaşırken şehir savaşlarında Kassam Tugayları’nın direnişini geçemiyor. Hamas sahte tünellerde ve boş binalarda İsrail askerlerine kabusu yaşatıyor. Karada bir türlü ilerlemeye sağlayamayan İsrail havadan bombardımanın şiddetini her geçen günü arttırıp sivilleri yok ediyor. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli kurmay albay Dr. Eray Güçlüer ile terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

İşgalci İsrail Terör Örgütü'nün Gazze'de bebeklere karşı açtığı savaş 29. günde şiddetli şekilde devam ediyor. Gazze'de Hamas hedefleri diyerek binlerce insanın sığındığı hastane, okul ve ibadet yerleri yok ediliyor. Saldırılardan ölenlerin sayısı enkaz altındakilerle beraber 10 bini aşarken bunu 3 bin 900 çocuk olarak kayıtlara geçti.

Karadan Gazze'yi kuşatmaya çalışan İsrail girdiği yerlerde Hamas'ın "Yasin 105" füzesi ile tanışıyor ve yok oluyor. Boş tarım arazilerinde kendi halkını kandırmak için propaganda görüntüleri çeken İsrail sahte tünellerde ve boş binalarda büyük kayıplar veriyor. Kassma Tugayları oluşturduğu tünel ağlarından çıkıp katil İsrail ordusuna kabusu yaşatıyor.

Kassam Tugayları'nın direnişini karadan kırmayı başaramayan İsrail havadan bombardımanı şiddetlendirdi. Katliam uçakları davadan sivillerin olduğu yerleri hedef alırken topçu ve zırhlı birlikleri ise karadan atışlar yaparak askerlere yol açmaya çalışıyor ancak Hamas'ın direnişi sürüyor ve bölgede çok sert çatışmalar yaşanıyor. Gelişmeleri A Haber'e katılan uzman isimler değerlendirdi.

Dr. Eray Güçlüer: İsrail'in Hamas ile temas kurduğu haritalarla ilgili bir yanılgı var. Onları paylaşan bir İsrail sitesi böyle yanılgılar oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Cibaliye Mülteci Kampı'nı çok yoğun şekilde hedef aldılar ama bir şey elde edemediler. Mahalleler yerler bir edilmiş durumda. İsrail havadan bombardıman yaparak zırhlı birlik alanları için manevra alanı açmaya çalışıyor. Yoğun bombardımanın iki sebebi var; İnsanların direncini kırmak, olası taarruz istikametleri için tank ve mekanize birliklerin geçişine uygun manevra alanları yapmak.

İsrail'in tankları ve piyadeleri Gazze'nin kuzeyinin 2 KM içerisindeler, tarım alanlarının olduğu kırsal bir yerde bekleme halindeler. Hamas burada tünelleri kullanarak hareket etti ve 2 noktadan esirler aldı. İsrail'in bahsettiği gibi bir kuşatma söz konusu değil. Netanyahu Gazze'yi kuşattıklarını söylüyorlar ama böyle bir durum yok. Hani nerede?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: İsrail'in kuzeyden 3 yerden girdiğini gördük. Bunları Hamas teyit etti. Ancak İsrail'in yapmış olduğu bu girmeler kırsal kesimde tarım alanlarında ve ilerleme kaydedemeden kaldı burada. İlk girdiklerinde bir tank bayına bastı diğer tank panikle topu ateşleyip kaçtı. Bunu 2 defa denediler ve başaramadılar. İsrail'in girdik dedikleri piyadelerin beklediği yer meskun mahalin olmadığı yerdir. Hamas buraya da bir müdahalede bulunmuyor.

Hamas'ın tünel ağı çok geniş ve burada İsrail'e ilk ağır darbeyi vurdular. İsrail beklediği yerin altındaki tünelden geçip çıktılar ve İsrail birliklerinin arkasına çıkıp baskın ve sabotajla İsrail'e ağır kayıplar verdiler. Bunların görüntüleri de sosyal medyaya düştü. Esirler de buradan alındı.

Zeytun Mahallesi'nde de İsrail askerleri girdi. Hamas'ın askerleri burada tüneli kapaklarını açıp El Yasin denilen tanksavar füzesiyle tespit ettikleri tankları yok ettiler. Bunların görüntülerini Hamas da paylaştı. Tüm bunlar İsrail tarafından da doğrulanan bilgiler. ABD buraya asker sokmaz.

Tünel savaşları! İsrail kabusu yaşıyor TÜNEL SAVAŞLARI! İSRAİL KABUSU YAŞIYOR
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