İsrail neden bombardımanı arttırdı? Gazze’de plan ne?

Dr. Eray Güçlüer: İsrail'in Hamas ile temas kurduğu haritalarla ilgili bir yanılgı var. Onları paylaşan bir İsrail sitesi böyle yanılgılar oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Cibaliye Mülteci Kampı'nı çok yoğun şekilde hedef aldılar ama bir şey elde edemediler. Mahalleler yerler bir edilmiş durumda. İsrail havadan bombardıman yaparak zırhlı birlik alanları için manevra alanı açmaya çalışıyor. Yoğun bombardımanın iki sebebi var; İnsanların direncini kırmak, olası taarruz istikametleri için tank ve mekanize birliklerin geçişine uygun manevra alanları yapmak.