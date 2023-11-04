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İsrail neden bombardımanı arttırdı? Gazze’de plan ne?

A Haber
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Giriş: 04.11.2023 23:03
Karadan Gazze’yi kuşattığını iddia eden katil İsrail, boş tarlalardan propaganda görüntüleri paylaşırken şehir savaşlarında Kassam Tugayları’nın direnişini geçemiyor. Hamas sahte tünellerde ve boş binalarda İsrail askerlerine kabusu yaşatıyor. Karada bir türlü ilerlemeye sağlayamayan İsrail havadan bombardımanın şiddetini her geçen günü arttırıp sivilleri yok ediyor. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli kurmay albay Dr. Eray Güçlüer ile terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
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