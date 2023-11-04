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Gazze'de saatte 5 çocuk öldürülüyor! İsrail saldırılarında ölen çocuk sayısı dünya ortalamasını aştı

A Haber
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Giriş: 04.11.2023 19:15
Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısı çocuklardan oluşuyor. 3 haftada öldürülen çocuk sayısı, dünyada son 3 yılda öldürülen çocuk ortalamasını aştı.
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