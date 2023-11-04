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Katil İsrail'in başına bela olan Osmanlı tünelleri! "Mehmetçik toprağı elleriyle kazıdı"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
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Katil İsrail’in başına bela olan Osmanlı tünelleri! Mehmetçik toprağı elleriyle kazıdı

Katil İsrail, Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun ardından Gazze'deki sivilleri günlerdir bombalarken, dünya Gazze'nin tünellerini konuşuyor. İşgalciler yılların Hamas'ın savunmasının ana merkezi olarak gördüğü bu tünelleri yok etmeyi başaramadı. Gazeteci Murat Bardakçı'nın kamele aldığı yazıda, Birinci Dünya Savaşında Gazze Muharebesi'nde İngilizlere karşı savaşan Mehmetçik'in bölgedeki ilk tünelleri nasıl açtığı ve toprağı nasıl tırnakları ile kazıdığı aktarıldı. İşte detaylar...

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