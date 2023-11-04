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Dr. Esra Albayrak’tan Gazze katliamına tepki: İnsanlık alarm veriyor, bu açık bir soykırım

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
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Dr. Esra Albayrak’tan Gazze katliamına tepki: İnsanlık alarm veriyor, bu açık bir soykırım

Nun Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İstanbul'da "Eğitimde Bir Adım Ötesi" zirvesi düzenlendi. Zirvenin ana teması öze yolculuk oldu. Zirveye Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak da katıldı. Esra Albayrak Gazze’de İsrail’in yaptığı katliama tepki gösterdi ve “İnsanlık alarm veriyor, bu açık bir soykırım” dedi.

Akademisyenler İstanbul'da "Eğitimde Bir adım Ötesi" zirvesinde bir araya geldi. Bu 3. Düzenlenen zirvenin teması öze yolculuk oldu.

Nun Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen zirveye, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Zirvede bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Tekin, Filistin'de yaşanan katliama değindi. Sessiz kalan dünya ülkelerini eleştirdi. Bakan Tekin, "Emperyal dünya düzeninin bir kez daha iflas ettiğini gördüğümüz bir süreç. Ben yıllarca insan hakları dersleri anlattım. Anlattığımız her şey koca bir yalanmış." dedi.

"BU GİDİŞATI SORGULAMAK ZORUNDAYIZ"

Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak da "Dünya alarm veriyor" diye başladı konuşmasına ve yaşananlara tepki gösterdi. Esra Albayrak da daha müreffeh, adil, huzurlu ve insanca bir gelecek için çözümü, sorunları doğuran sistemin içinde aramayı reddettiklerini aktardı. Albayrak, son 29 günde Gazze'de bebeklerin, çocukların ve kadınların her gün tonlarca bombanın altında can verdiğini dile getirdi. Dünyanın alarm verdiğini kaydeden Albayrak, "Tarihte görülmemiş bir hızla ilerleyen bilgi teknolojileri, uzay teknolojileri, yapay zeka algoritmaları eğer insanlığın hizmetinde olmayacaksa, insanı yaşatmayacaksa, insanın yeryüzünde varlığını tehdit edecekse bu gidişatı sorgulamak zorundayız." diye konuştu.

AÇIK BİR SOYKIRIM

Dr. Esra Albayrak, A Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamada ise Filistin'de İsrail'in düzenlediği saldırıları bir soykırım olarak niteledi. Esra Albayrak, "Duygularımızı tarif etmek gerçekten mümkün değil. Filistin halkının mücadelesini çocukluğumuzdan takip ediyoruz. Dolayısıyla bugün gelinen noktada çok açık bir şekilde soykırım var. Bu artık bir soykırım. Hepimizin yüreğini yakıyor. Rabbini bilen bir kul başka bir kula zulüm etmez. Hiçbir insana, yavruya veya bebeğe kitlesel bir silahı doğrultmaz." dedi.

"SİSTEMATİK BİR TERÖR DEVLETİ GERÇEKLEŞİYOR"

Albayrak, "Bakıyorsunuz; insan hakları metinlerinin adeta rafa kaldırıldığı alınan hiçbir kararın tesir etmediği sistematik bir terör devleti gerçekleşiyor. Çok duygulanıyoruz." İfadelerini kullandı.

Zirvede farklı başlıklar altında bir çok panel düzenlendi. Panellerde konuşmacı olan isimler arasınca yabancı akademisyenler de vardı.

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