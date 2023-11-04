Dr. Esra Albayrak’tan Gazze katliamına tepki: İnsanlık alarm veriyor, bu açık bir soykırım

"BU GİDİŞATI SORGULAMAK ZORUNDAYIZ"

Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak da "Dünya alarm veriyor" diye başladı konuşmasına ve yaşananlara tepki gösterdi. Esra Albayrak da daha müreffeh, adil, huzurlu ve insanca bir gelecek için çözümü, sorunları doğuran sistemin içinde aramayı reddettiklerini aktardı. Albayrak, son 29 günde Gazze'de bebeklerin, çocukların ve kadınların her gün tonlarca bombanın altında can verdiğini dile getirdi. Dünyanın alarm verdiğini kaydeden Albayrak, "Tarihte görülmemiş bir hızla ilerleyen bilgi teknolojileri, uzay teknolojileri, yapay zeka algoritmaları eğer insanlığın hizmetinde olmayacaksa, insanı yaşatmayacaksa, insanın yeryüzünde varlığını tehdit edecekse bu gidişatı sorgulamak zorundayız." diye konuştu.