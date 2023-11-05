FETÖ ve PKK izleri! CHP'de değişen sadece isimler...OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir: Kılıçdaroğlu Özgür Özel...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bitti. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. CHP'de bugüne nasıl geldi? Neler yaşandı? OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu devri kapandı. Ankara'daki 38'inci Kurultay'da genel başkanlık koltuğuna oturan isim Özgür Özel oldu.
Bugün de altmış kişilik parti meclisi üyelerinin seçimi yapılacak. CHP'de bugüne nasıl geldi? Neler yaşandı? OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"BİR FARKLARI YOK"
Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir fark olmadığını görüyorum.
Kılıçdaroğlu'nu kazıyınca altından başka bir şeyler çıkıyordu Özgür Özel'i de kazıdığınız zaman Kılıçdaroğlu çıkıyor.
KAZIYINCA KÜRESELCİLER ÇIKIYOR
Onu kazıyorsunuz PKK çıkıyor. PKK'dan kastım HDP eski eş başkanı PKK elebaşlarından birisi olan Demirtaş'a selam çakmaları. Onu kazıyorsunuz küreselcilerin en önemli ismi Osman Kavala çıkıyor.
VERDİKLERİ MESAJ ONLARIN EFENDİLERİNE
Buradaki verdikleri mesaj onlara değil onların efendilerine. Onların efendisi olan Batılı emperyalistlere. Diyorlar ki biz sizinle birlikte hareket edeceğiz. Sizin talimatlarınızdan dışarı çıkmayacağız. Birbirlerinden farkları sadece bu.
Bana kalırsa daha üzücü olan orada delege olarak bu kadar kirli pazarlığın konuşulduğu bir ortamda değişen bir şey yok sadece genel başkan değişiyor.
Bir belediye başkanı genel başkanı belirledi.
ARAŞTIRMA SONUÇLARINI PAYLAŞTI
Biz araştırma yaptık şunu net olarak gördük ki sadece Kılıçdaroğlu'nu isteyen yüzde 25'lik bir kitle vardı. Yüzde 65 Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde gitmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu sebepten dolayı aday olmayı başaran Özgür Özel bu tepkileri de bir şekilde kendisi karşılayıp onların talebine bir cevap olarak çıktı.
ÖZEL SEÇİMLERİ HEP KAYBETTİ
Ama 2009'da Manisa Belediye Başkanı adayı olan 2014'te Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Özgür Özel seçimleri hep kaybetmiş ön seçimden bile çıkamazken Kılıçdaroğlu tarafından hep listelere konuşulmuş birisi olarak Kılıçdaroğlu'na da bu durum ağır gelmiştir kuvvetle muhtemel ama siyasetin doğasında da böyle bir durum var.
FETÖ İZLERİ
CHP'nin ekseni 2010'da kaset kumpası ile başladı. Atatürk içinden çıkarıldı. Ulusalcılık çıkarıldı. Tamamen küresel sisteme entegre FETÖ'yü zaman zaman arkalayan FETÖ'nün politikalarının üzerinden söylemlerinin üzerinden politika üretmeye çalışan bir noktaya getirildi.
Çocuğunu FETÖ'nün okullarında okutmuş 2013 yılında onlarla birlikte poz vermekten hiçbir beis görmemiş bir genel başkanı var CHP'nin. Biraz da buradan bakmak gerekiyor.
FETÖ bundan sonraki süreçte CHP'de ne kadar etkin olacak onu da göreceğiz.
Değişim hiçbir yerinde değişim sadece isimlerde. Onun dışında bir değişimden söz etmek mümkün değil.
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