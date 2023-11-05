FETÖ ve PKK izleri! CHP’de değişen sadece isimler...OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir: Kılıçdaroğlu Özgür Özel...

ARAŞTIRMA SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Biz araştırma yaptık şunu net olarak gördük ki sadece Kılıçdaroğlu'nu isteyen yüzde 25'lik bir kitle vardı. Yüzde 65 Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde gitmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu sebepten dolayı aday olmayı başaran Özgür Özel bu tepkileri de bir şekilde kendisi karşılayıp onların talebine bir cevap olarak çıktı.