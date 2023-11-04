04 Kasım 2023, Cumartesi
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İşgalci İsrail’in kanlı katliam geçmişi! Katliamlarla dolu sicil
Gazze, 7 Ekim'den beri İsrail'in saldırılarıyla yeniden acı biçimde dünya gündeminde. Yıllardır kuşatma altında boğulan Gazze'de masum siviller katlediliyor her gün. Umutsuzluğa sürüklenmiş milyonlarca insan, bir yandan katlanılmaz koşullar diğer bir yandan da haftalardır bugün-yarın başlayacak dedikleri İsrail'in kara harekatı tehdidi altında can çekişiyor. Ve bu ilk kez yaşanan bir durum da değil. Öyle ki Filistinliler, 1946'dan bu yana siyonist rejim tarafından katlediliyor. İsrail'in katliamlarla dolu geçmişini A Haber ekranlara getirdi.