Hedef Gazze’yi ikiye ayırmak mı? İsrail’in saldırı planını emekli Tümgeneral Mehmet Okkan A Haber’de anlattı

Burada kendisi tarafından kuzeyden kontrol sağlamış güneyde alanı genişletip burada saldırı yapacak. Belki Gazze'yi 32 parçaya kadar bölüp öyle ele geçirmek istiyor. İşte bunu yaptıktan sonra bina ve tüneller için saldırı yapmaya çalışacak. Şu anda yer üstü harekatı devam ediyor. Yer üstündeki harekatın tekniği bu. Bunu Felluce, Ayn El Arab ve Halep'ten biliyoruz. Bu savaş tekniğini uygulayacaklar. Bunda sonra da bina ve tünel aramalarını yapacaklar.