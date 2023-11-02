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Hedef Gazze’yi ikiye ayırmak mı? İsrail’in saldırı planını emekli Tümgeneral Mehmet Okkan A Haber’de anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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Hedef Gazze’yi ikiye ayırmak mı? İsrail’in saldırı planını emekli Tümgeneral Mehmet Okkan A Haber’de anlattı

Katliam tankları kaç KM ilerledi? İsrail güçleri Gazze’ye nereden ve ne şekilde saldırıyor? İsrail Gazze’ye saldırı planı nasıl? Hedef Gazze’yi ikiye ayırmak mı? İsrail Güçleri Hamas’a karşı kıskaç stratejisi mi yürütüyor? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli tümgeneral Mehmet Okkan değerlendirdi.

Emekli tümgeneral Mehmet Okkan canlı yayında anlattıkları:

"İsrail Gazze Vadisi denen kesim ile Gazze şeridini 2'ye bölmek istiyor. Biz bunları Felluce'de Ayn El Ara'da ve Halep'te yapılanlardan anlıyoruz. Gerek ABD gerek Rusya şehir harekatında şehri ele geçirmek için uygulandıkları plan bu yönde oluyor. Gazze şeridini 2 ayırmasının sebepleri var. Güney ve kuzey arasında lojistik irtibatı kesmek istiyor. Bu önemlidir çünkü; bir şehir ele geçirecekseniz önce şehre gelen giden bütün ana yolları kesmeniz gerekir. Burada en önemli yer Gazze. Gazze'nin an yolu Selahattin Caddesi ve hemen sahilde yer alan El Reşit Caddesi. Burada kuzeyden güneye giden 2 ana yol var.

İsrail yaptığı plan bizim sahadan aldığımız bilgilere göre söylüyorum. İsrail derin girmiyor Gazze'ye 4 Km'lik bir alanda kırmızı hattı çember içine alacak. 4 KM girdikten sonra Selahattin Caddesi'nden kuzeye doğru ilerleyip Gazze'nin ortasında geçen Ömer Muhtar Caddesi'ni kesecek. Şehri 4'de ayıracak. Bunu takiben bu 4 parçanın içinde unsurlarıyla saldırı yapacak ama buna nereden başlayacak bunu bilmek pek mümkün değil. Bunu kuzeyden yapmayacak bu kesin güneyden başlayacağına dair kuvvetli emareler var.

Burada kendisi tarafından kuzeyden kontrol sağlamış güneyde alanı genişletip burada saldırı yapacak. Belki Gazze'yi 32 parçaya kadar bölüp öyle ele geçirmek istiyor. İşte bunu yaptıktan sonra bina ve tüneller için saldırı yapmaya çalışacak. Şu anda yer üstü harekatı devam ediyor. Yer üstündeki harekatın tekniği bu. Bunu Felluce, Ayn El Arab ve Halep'ten biliyoruz. Bu savaş tekniğini uygulayacaklar. Bunda sonra da bina ve tünel aramalarını yapacaklar.

İsrail, Hamas'a karşı bir strateji geliştirdiğini söylüyor. İsrail Hamas'ın güçlü olduğu yerlere değil diper yerlere saldıracak. Burada İsrail'in hedefi sivillere karşı yapılacaklar listesi söz konusu. Hamas'ı kendi üzerine çekecek Hamas'ın istediği anda değil de kendi istediği anda Hamas'ın temasını kabul edecek. Burada sivillere uygulanacak bir eziyetten bahsediyoruz. Çünkü bu siviller içerisinde Hamas unsurlarının akrabaları var. İleride garklı bir strateji de karşımıza çıkabilir. Tünele yönelik ne yapacağını bilmiyoruz."

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