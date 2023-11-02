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Hamas üyeleri, Gazze'ye ilerleyen İsrail kuvvetlerini havan topu ile vuruyor

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Giriş: 02.11.2023 17:40
Güncelleme:02.11.2023 17:44
Hamas güçleri İsrail'e karşı yaptıkları saldırılara ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde İsrail hedeflerinin havan topları ile vurulduğu anlara yer verildi.
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