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Gazze'de soykırım nasıl durdurulacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan A Haber'e özel açıklamalar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Gazze’de soykırım nasıl durdurulacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’dan A Haber’e özel açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtladı.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Savaş suçu ile alakalı insanlığa karşı suçlarla alakalı uluslararası belgelerde tanımlanan özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan kurumların gündeminde yer alacak bütün tipleme suçları bu savaş bahanesiyle maalesef İsrail icra etmekte. Televizyonlarda görmekte izlemekteyiz.

BATI'YA TEPKİ: KIŞKIŞLIYORLAR!

Utanç duyulacak bir durumla karşı karşıyayız. İnsanlık tarihinin hiçbir evresinde bu denli böyle gelişmiş insani değerlerden söz edilen bir dünyada insan hakları raporlarını yayınlayan ülkelerin de nöbet tutar gibi İsrail'in etrafında nöbetleşmek suretiyle tabiri caizse kışkışlamak suretiyle bu eylemlerine yön veriyor olmaları insanlık tarihinin en utanç sayfalarını oluşturmaktadır.

AK PARTİ İKTİDARININ 21. YILI

AK Parti siyasetinin temelinde millet var.

Son dakika haberi... AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu’nun sorularını yanıtladı. SON DAKİKA HABERİ... AK PARTİ SİYASİ VE HUKUKİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAYATİ YAZICI A HABER MUHABİRİ TÜLAY AĞAOĞLU'NUN SORULARINI YANITLADI.

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