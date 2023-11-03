Gazze’de soykırım nasıl durdurulacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’dan A Haber’e özel açıklamalar

BATI'YA TEPKİ: KIŞKIŞLIYORLAR!

Utanç duyulacak bir durumla karşı karşıyayız. İnsanlık tarihinin hiçbir evresinde bu denli böyle gelişmiş insani değerlerden söz edilen bir dünyada insan hakları raporlarını yayınlayan ülkelerin de nöbet tutar gibi İsrail'in etrafında nöbetleşmek suretiyle tabiri caizse kışkışlamak suretiyle bu eylemlerine yön veriyor olmaları insanlık tarihinin en utanç sayfalarını oluşturmaktadır.

AK PARTİ İKTİDARININ 21. YILI

AK Parti siyasetinin temelinde millet var.