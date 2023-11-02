02 Kasım 2023, Perşembe
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Netanyahu’dan Yeşaya Kehaneti çıkışı! İsrail kehaneti neyi amaçlıyor?
Gazze'de katliama girişen işgalci İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Hamas'a karşı Yeşaya kehanetlerini göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sözler geniş yankı uyandırdı. Peki, Yeşaya Kehaneti neyi amaçlıyor? Netanyahu bu ifadeyle neyi işaret etti? İşte tüm detaylar…