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Netanyahu’dan Yeşaya Kehaneti çıkışı! İsrail kehaneti neyi amaçlıyor?

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Giriş: 02.11.2023 21:43
Gazze'de katliama girişen işgalci İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Hamas'a karşı Yeşaya kehanetlerini göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sözler geniş yankı uyandırdı. Peki, Yeşaya Kehaneti neyi amaçlıyor? Netanyahu bu ifadeyle neyi işaret etti? İşte tüm detaylar…
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