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Hedef Gazze’yi ikiye ayırmak mı? İsrail’in saldırı planını emekli tümgeneral Mehmet Okkan A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 23:27
Katliam tankları kaç KM ilerledi? İsrail güçleri Gazze’ye nereden ve ne şekilde saldırıyor? İsrail Gazze’ye saldırı planı nasıl? Hedef Gazze’yi ikiye ayırmak mı? İsrail Güçleri Hamas’a karşı kıskaç stratejisi mi yürütüyor? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli tümgeneral Mehmet Okkan değerlendirdi.
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