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İsrail, mültecilerin sığındığı BM'ye bağlı okullara saldırıyor

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 17:34
İsrail Gazze'de her noktayı vuruyor. Öyle ki güvenli olması gereken birleşmiş milletlere bağlı Gazzeli mültecilerin bulunduğu okullar dahi hedef alınıyor.
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