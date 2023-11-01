İsrail’i Gazze sokaklarında ne bekliyor? Hamas’ın savaş planı ne?
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de çocuklara yönelik başlattığı savaş şiddetlenerek devam ediyor. Bölgede hayatını kaybeden sivillerin sayısı 9 bine yaklaştı. İşgalci İsrail, Gazze’nin dış mahallerinde tanklarla kara saldırısı yapıyor ve Kassam Tugayları direniyor. Peki İsrail’i Gazze sokaklarında ne bekliyor? Hamas’ın savaş planı ne? Hamas nasıl karşılık verecek, çatışmalar hangi boyuta geçecek? Gelişmeleri A Haber’de uzman isimler değerlendirdi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, Katil İsrail ordusu da Gazze şeridine yoğun hava bombardımanı başlattı.
Katil İsrail'in yetkilileri, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 326'sı asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de El-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti. Bölgede neler olacak? Savaş nereye varacak? İsrail'i Gazze sokaklarında ne bekliyor? Hamas'ın savaş planı ne? Hamas nasıl karşılık verecek, çatışmalar hangi boyuta geçecek? Gelişmeleri A Haber'de uzman isimler değerlendirdi.
Akademisyen Kemal Olçor'un canlı yayında söyledikleri: İsrail yaptıkları meşru müdafaa kapsamına soktu. Yaptıklarını BM'nin 51. maddesine dayandırmaya çalıştılar. Bu işgal edilen topraklarda işgale uğrayan insanların hakkını kapsar. İsrail'in durumu bu değildir. İsrail bizzat işgalcidir. 1917'den beri İsrail burada işgalcidir. Burada BM 51. Madde Filistin devletinin kullandığı bir meşru müdafaa hakkıdır. Terör tanımı içerisinde BM'nin 4 tane tanımı var. ABD'nin 7 tane var. Türkiye çok kapsayıcı olan 1 tane tanımı var. İsrail yapmış olduğu asıl madde 51 dışı işgalci bir durumdur ve kuvvet kullanarak toprak kazanmak demektir. BM 1. maddeye göre de aykırıdır. Kuvvet kullanarak toprak kazanamazsınız. İsrail'in metotları terör örgütlerinin bütün tanımlarda yazan metotlarla aynıdır.
Burada İsrail'in karadan yaptığı işlemler için ben eylem kelimesini kullanıyorum. İsrail'in geride bırakmış olduğu büyük birliklerini Gazze şeridine sokması gerekiyor. Onu sokmadan önce güvenli alan yaratma çabasında. Küçük ve özel birliklerle bunu yapmanın peşinde Hamas buraya soktuğu zırhlı birlikleri imha etti. Hamas'ın sadece tünellerde toprak üstünde bir yeteneği de var. Hamas'ı sadece toprak altına gömmeyelim toprak üstünde yetenekleri var. Meskun Mahal hedef olmaz. Askeri olarak bu yanlıştır.
Yazar Yusuf Alabarda: Gazze'de askeri bir harekat yok. Askeri harekatlar sivilleri hedef almaz. İsrail hastaneleri, okulları ve ibadet yerlerini vuruyor. Sadece 9 bine yakın sivil öldü. Burada hedef Filistinlilerin tamamdır. 56 yıllık bir baskının sonucunda ortaya çıkan bir durum var. İsrail hedefi ne varsa sürmek. Bugün kü harekat bir sürgünün kapısını aralayabilir.
Aydınlatma mühimmatı normalde meskun mahal için tasarlanmamıştır. Onun içindeki fosfor miktarı ile yukarı ya da aşağı doğru oynayabilirler. Eğer bu içindeki fosfor miktarı yüksek olursa insan tenine değince yakar. Nefes alındığında bu fosfor ciğerlere iniyor.
Gazeteci Zafer Şahin: Komplo bir savaş halindeler. Onların meşhur bir dizisi var, ismini vermeyeceğim. Sözde İsrail gizli servisindeki bir ekibin Filistinlilere karşı mücadelesini anlatıyor. Baya propaganda yapıyorlar. Oradaki karakterlerden biri bile 7 Ekim'den sonra silah altına alındı kendi isteği ile girdi. Propaganda malzemesi olarak kullandılar. İsrail'de 18 yaşına girmiş erkeklerin 32 ay zorunlu askerliği var. Kadınlar 24 ay askerlik yapıyor. Askerlik yapmayanlar 200 gün hapis cezası alıyor. Böyle bir devlet ve ulustan bahsediyoruz. Bazu uzmanlar İsrail askerinin çok disiplinsiz olduğunu ifade ediyor. Düzenli ordu olduğu söylenen bu yapının yıllardır bu savaşı bekleyen Hamas'a karşı çok kesin bir zafer elde etmesi mümkün değil gibi görünüyor.
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