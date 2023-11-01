İsrail’i Gazze sokaklarında ne bekliyor? Hamas’ın savaş planı ne?

Yazar Yusuf Alabarda: Gazze'de askeri bir harekat yok. Askeri harekatlar sivilleri hedef almaz. İsrail hastaneleri, okulları ve ibadet yerlerini vuruyor. Sadece 9 bine yakın sivil öldü. Burada hedef Filistinlilerin tamamdır. 56 yıllık bir baskının sonucunda ortaya çıkan bir durum var. İsrail hedefi ne varsa sürmek. Bugün kü harekat bir sürgünün kapısını aralayabilir.

Aydınlatma mühimmatı normalde meskun mahal için tasarlanmamıştır. Onun içindeki fosfor miktarı ile yukarı ya da aşağı doğru oynayabilirler. Eğer bu içindeki fosfor miktarı yüksek olursa insan tenine değince yakar. Nefes alındığında bu fosfor ciğerlere iniyor.