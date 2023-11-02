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Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika haberini A Haber canlı yayınında duyurdu! Katil İsrail'in iki kez vurduğu Cibaliye Kampı uydudan görüntülendi

Son dakika haberini A Haber canlı yayınında duyurdu! Katil İsrail'in iki kez vurduğu Cibaliye Kampı uydudan görüntülendi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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Son dakika haberini A Haber canlı yayınında duyurdu! Katil İsrail’in iki kez vurduğu Cibaliye Kampı uydudan görüntülendi

Katil İsrail'in Gazze'deki katliamı 27. gününde sürüyor. Katil sürüsü Cibaliye Mülteci Kampı'nı iki kez vurdu. Bölgenin uydu görüntüsü yaşanan faciayı gözler önüne serdi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu kameraman Niyazi Kurt bölgeden son durumu aktardı.

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar ise, İsrail'in tonlarca bomba kullanarak yerle bir ettiği Cibaliye Mülteci Kampı'nı uzaydan görüntüledi.

Son dakika haberini A Haber canlı yayınında duyurdu! Katil İsrail’in iki kez vurduğu Cibaliye Kampı uydudan görüntülendi

Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği kamptan gelen son görüntüler, yaşanan katliamın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Son dakika haberini A Haber canlı yayınında duyurdu! Katil İsrail’in iki kez vurduğu Cibaliye Kampı uydudan görüntülendi

A HABER ÇATIŞMA BÖLGESİNDE

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu kameraman Niyazi Kurt çatışmaların başladığı ilk günden itibaren bölgeden son durumu aktarmaya devam ediyor.

AHaber CANLI YAYIN

İşte o açıklamalardan satır başları;

Son dakika haberini A Haber canlı yayınında duyurdu! Katil İsrail’in iki kez vurduğu Cibaliye Kampı uydudan görüntülendi

KORKUNÇ RAKAM

Ardı ardına iki gün boyunca Cibaliye Mülteci Kampı vuruldu. Hayatını kaybedenlerin yaralıların sayısı 100'ün üzerinde diye biliyorduk ama 1.000'in üzerinde kayıp olduğuna ilişkin kısa süre önce bir bilgi daha paylaşıldı.

Son dakika haberini A Haber canlı yayınında duyurdu! Katil İsrail’in iki kez vurduğu Cibaliye Kampı uydudan görüntülendi

O nokta bölgenin mülteci kamplarının bulunduğu bir nokta. 116 binden fazla kişinin yaşadığını biliyoruz ve bu kadar kişi sadece ve sadece 1.4 kilometrelik alanda yaşıyor. Ardı ardına füzelerle bombalarla hedef alınan bir nokta.

Son dakika haberini A Haber canlı yayınında duyurdu! Katil İsrail’in iki kez vurduğu Cibaliye Kampı uydudan görüntülendi

Ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısını biz şu an için 8 bin 805 biliyoruz ama 1.000 kayıp olduğu az önce açıklandı. Her geçen gün artarak kayıplar devam ediyor. 10 bine doğru gidiyor artık. Ancak ne yazık ki uluslararası toplumun çağrıları da BM kararları da çok fazla etkili olmuyor.

Son dakika haberini A Haber canlı yayınında duyurdu! Katil İsrail’in iki kez vurduğu Cibaliye Kampı uydudan görüntülendi

BLINKEN TEKRAR GELİYOR

Yarın ABD Dışişleri Bakanı Blinken bölgede olacak. Hiç şüphesiz yeni bir takım adımlar atılacaktır. Blinken'ın bu ziyareti üçüncü ziyaret olacak.

Son dakika haberini A Haber canlı yayınında duyurdu! Katil İsrail’in iki kez vurduğu Cibaliye Kampı uydudan görüntülendi

ATEŞKES OLUR MU?

Ateşkes belki kabul edilebilir değil ama mola verilmeli açıklamalar geliyor ABD'den ama hemen şunu da söyleyelim ABD'nin özel kuvvetleri İsrail'de rehine operasyonlarına katılmak üzere bölgeye geldiler.

Sadece rehine operasyonlarında mı görev alacak özel kuvvetler bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Son dakika haberini A Haber canlı yayınında duyurdu! Katil İsrail’in iki kez vurduğu Cibaliye Kampı uydudan görüntülendi

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