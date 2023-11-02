Son dakika haberini A Haber canlı yayınında duyurdu! Katil İsrail’in iki kez vurduğu Cibaliye Kampı uydudan görüntülendi

ATEŞKES OLUR MU?

Ateşkes belki kabul edilebilir değil ama mola verilmeli açıklamalar geliyor ABD'den ama hemen şunu da söyleyelim ABD'nin özel kuvvetleri İsrail'de rehine operasyonlarına katılmak üzere bölgeye geldiler.

Sadece rehine operasyonlarında mı görev alacak özel kuvvetler bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.