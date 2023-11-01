01 Kasım 2023, Çarşamba
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İsrail'in savaştığı bebekler! İsrail saldırılarında ölenlerin yarıdan fazlası kadın ve çocuklar
Hastanede gözyaşları içinde Gazzeli bir bebek. Annesi yanında yok, babası yanında yok. Yüzü, gözü molozlardan yükselen tozdan griye boyanmış. Gözyaşları içinde ağlıyor. Bu bebek kim biliyor musunuz? İsrail'in kendine düşmen edindiği binlercesinden yalnızca biri...