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CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan değişimciyi tayfaya salvolar: Özgür Özel gelse sanki oy oranımız yükselecek mi?

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Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’dan değişimciyi tayfaya salvolar: Özgür Özel gelse sanki oy oranımız yükselecek mi?

Siyasette gözler bu hafta sonu düzenlenecek CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na çevrilirken, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarışacak. Seçim öncesi tansiyon yükselirken, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı kurultayı değerlendirirken Özel'in değişim kavramının altını dolduramadığını ifade etti. Salıcı ayrıca "Özgür Özel gelse sanki oy oranımız yükselecek mi? Ben toplumdan bunu almıyorum." dedi. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk siyasi tarihine kaybettiği seçimlerle damga vururken son olarak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yine ağır bir yenilgi yaşadı.

DEĞİŞİMCİLERİN ADAYI ÖZGÜR ÖZEL

Kılıçdaroğlu çok sayıda seçim kaybetmesine rağmen istifaya yanaşmazken, parti içinde Bay Kemal'e karşı değişim hareketi başladı. Değişimcilerin adayı olan Özgür Özel arkasına Ekrem İmamoğlu desteğini de alarak adaylığını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU KAÇAMAK YANITLARLA DEVAM EDİYOR

Yerel seçimler öncesi CHP'de delege kaosu yaşanırken çok sayıda ilde yapılan delege seçimlerinde sandalyeler havada uçuştu. Diğer yandan Kılıçdaroğlu ısrarla adaylığı açıklamazken "Beni aday gösterirlerse aday olurum" gibi kaçamak bir yanıtla kariyerini sürdürmeye devam ediyor.

CHP'DE HAFTA SONU GENEL BAŞKAN SEÇİLECEK

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın tarihi Parti Meclisi (PM) toplantısında 4-5 Kasım olarak belirlendi. CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek kurultayında ilk gün genel başkan seçimi ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi olan Özgür Özel'i hedef aldı.

"DEĞİŞİMİN ALTINI DOLDURAMADILAR"

Değişim diyorlar ama başka bir yol önermiyorlar. Değişimin altını dolduramıyorlar. Danışmanları kaldıracağız diyorlar. Mesele kişiselleşiyor. 28 Mayıs akşamı terimiz daha soğumamış, 29 Mayıs değişim videosu yayınladılar. Bu video bir gecede hazırlanmadı. Burada bir terslik var.

ÖZEL'İN TAVRI DEĞİŞTİ

Diğer partilerdeki kişilerin CHP listelerinden seçime girmesini ballandıra ballandıra anlatıp, seçim sonrası "Partiye mi zarar verseydim?" deyip çekilemezsiniz.

ÖZEL SEÇİLSE SANKİ OYUMUZ MU YÜKSELECEK?

Özgür Özel gelse sanki oy oranımız yükselecek mi? Ben toplumdan bunu almıyorum. Duygusal kopuş var diyerek seçmenden oy isteyemezsiniz.

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