CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’dan değişimciyi tayfaya salvolar: Özgür Özel gelse sanki oy oranımız yükselecek mi?

"DEĞİŞİMİN ALTINI DOLDURAMADILAR"

Değişim diyorlar ama başka bir yol önermiyorlar. Değişimin altını dolduramıyorlar. Danışmanları kaldıracağız diyorlar. Mesele kişiselleşiyor. 28 Mayıs akşamı terimiz daha soğumamış, 29 Mayıs değişim videosu yayınladılar. Bu video bir gecede hazırlanmadı. Burada bir terslik var.

ÖZEL'İN TAVRI DEĞİŞTİ

Diğer partilerdeki kişilerin CHP listelerinden seçime girmesini ballandıra ballandıra anlatıp, seçim sonrası "Partiye mi zarar verseydim?" deyip çekilemezsiniz.