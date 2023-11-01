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Kilise yakınına İsrail füzesi! İsrail füzesinin şiddeti kilise içinde böyle kaydedildi

A Haber
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Giriş: 01.11.2023 18:54
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Çeşitli noktaları hedef alan füzeler bu kez bir kilisenin yakınına düştü. Saldırı sırasında kilise cemaati ayindeydi. Sessizliği yaklaşan füzenin sesi ile patlama bozdu. Patlama ile oluşan basınç kilise içindeki küçük eşyaları etrafa savurdu. Şoke olan kilise cemaati korku içinde ne yapacağını bilemeyerek kiliseyi terk etmedi. Ancak yaşanan panik ayini kaydeden bir kişinin kamerasına yansıdı.
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