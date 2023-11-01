İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de çocuklara yönelik başlattığı savaş şiddetlenerek devam ediyor. Bölgede hayatını kaybeden sivillerin sayısı 9 bine yaklaştı. İşgalci İsrail, Gazze’nin dış mahallerinde tanklarla kara saldırısı yapıyor ve Kassam Tugayları direniyor. Peki İsrail’i Gazze sokaklarında ne bekliyor? Hamas’ın savaş planı ne? Hamas nasıl karşılık verecek, çatışmalar hangi boyuta geçecek? Gelişmeleri A Haber’de uzman isimler değerlendirdi.

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