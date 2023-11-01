ABD Temsilciler Meclisi üyesinden İsrail lobisine sert sözler: Siyasi sistemimizde ne kadar zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi
Katil İsrail’in Gazze’de günlerdir devam ettirdiği katliamlarında binlerce sivil hayatını kaybetti. “Atış serbest” diyen ABD bu soykırıma koşulsuz destek verirken ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail lobisini eleştirdi. İşgalcilerin "AIPAC'ın (Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi) siyasi sistemimizde ne kadar zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi" ifadelerini kullanarak, “ABD demokrasisini istikrarsızlaştıran aşırılıkçı bir örgüt” dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar devam ederken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail lobisini eleştirdi.
Ocasio-Cortez, Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'ni (AIPAC) hedef alarak, "AIPAC'ın siyasi sistemimizde ne kadar zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi. ABD seçimlerini devirmeye çalışan adayları aktif olarak destekliyorlar ve insan haklarını savunan Kongre üyelerine karşı karalama kampanyaları yürütüyorlar. Yeter" dedi.
AIPAC'ın ABD demokrasisinin dostu olmadığını belirten Ocasio-Cortez, "Onlar aynı zamanda Kongre'deki en ırkçı ve bağnaz PAC'lardan (Siyasal Eylem Komitesi) biri ve orantısız bir şekilde siyahi üyeleri hedef alıyorlar. Onlar ABD demokrasisini istikrarsızlaştıran aşırılıkçı bir örgüt" dedi.
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