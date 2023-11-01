ABD Temsilciler Meclisi üyesinden İsrail lobisine sert sözler: Siyasi sistemimizde ne kadar zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi

AIPAC'ın ABD demokrasisinin dostu olmadığını belirten Ocasio-Cortez, "Onlar aynı zamanda Kongre'deki en ırkçı ve bağnaz PAC'lardan (Siyasal Eylem Komitesi) biri ve orantısız bir şekilde siyahi üyeleri hedef alıyorlar. Onlar ABD demokrasisini istikrarsızlaştıran aşırılıkçı bir örgüt" dedi.

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