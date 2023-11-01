A Haber Şuafat Mülteci Kampı'nda! Mülteci kampına giriş ve çıkışlar İsrail askerinin kontrolünde

Gaz bombası, saatlerce devam eden çatışmalar ve İsrail'in ablukası. Ekip arkadaşlarımız, on binlerce Filistinlinin yaşadığı İsrail'in işgali altındaki Şuafat Mülteci Kampı’na girdi. İşte tüm detaylar…

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