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İsrail zulmünün bir başka yüzü! İsrail'in açık hava hapishanesi Şuafat Mülteci Kampı

A Haber
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Giriş: 01.11.2023 17:23
İşgal atlındaki Doğu Kudüs'te bulunan A Haber ekibi, adeta açık hava hapishanesine benzeyen Şuafat Mülteci Kampı’na gitti. İsrail'in devasa duvarlarla etrafını çevirdiği kampı görüntüledi.
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