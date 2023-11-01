İsrail’den ‘katliam’ itirafı! İsrail ordu sözcüsü: Kampta sivillerin olduğunu biliyorduk
Gazze’de hastane katliamının ardından Cibaliye’deki mülteci kampını vuran İsrail ordusu, işlediği savaş suçunu canlı yayında kabul etti. ABD merkezli CNN Internatıonal'a konuşan İsrail ordusu sözcüsü, spikerin "O kampta masum sivillerin olduğunu biliyordunuz değil mi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.
Binlerce kişinin can verdiği hastane ve mülteci kampı saldırılarında ise İsrail vahşetinin izleri kazındı.
Tüm bu acılar yaşanırken İsrail ordu sözcüsünden dikkat çeken bir itiraf geldi
ABD merkezli CNN Internatıonal'a konuşan İsrail ordusu sözcüsü, spikerin "O kampta masum sivillerin olduğunu biliyordunuz değil mi?" sorusuna "Kampta sivillerin olduğunu biliyorduk" şeklinde yanıt verdi.
"MASUM SİVİLLERİ Mİ HEDEF ALDINIZ?"
SİPİKER: Ancak, dediğiniz üzere Hamas liderlerinden biri orada olsa da, İsrail oradaki tüm Filistinli sığınmacılara rağmen kampı bombalama kararı mı verdi? Orada masum sivillerin, erkek, kadın ve çocukların olduğunu bilmenize rağmen, Hamas liderini öldürmek için kampı mı vurdunuz, bunu merak ediyorum.
İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ: Bu savaşın trajedilerinden biri. Onlara defalarca çağrı yaptık, Hamas'la bağlantısı olmayanların güneye gitmelerini istedik.
İSRAİLLİ ASKERİ TERLETEN SORU
SPİKER: Sadece bilgi almaya çalışıyorum, yani orada siviller olduğunu biliyordunuz? Orada mültecilerin olduğunu bilmenize rağmen Hamas liderini öldürmek için orayı vurma kararı aldınız.
SİVİLLER ARASINDA "HAMAS" İDDİASI
İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ: Evet elimizdeki bilgilere göre Hamas yetkilisini öldürdük. Daha önce de dediğimiz gibi sivil ölümlerini azaltabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hamas hücreleri sivillerin yaşadığı yerlerde bulunuyor.
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