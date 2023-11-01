İsrail’den ‘katliam’ itirafı! İsrail ordu sözcüsü: Kampta sivillerin olduğunu biliyorduk

ABD merkezli CNN Internatıonal'a konuşan İsrail ordusu sözcüsü, spikerin "O kampta masum sivillerin olduğunu biliyordunuz değil mi?" sorusuna "Kampta sivillerin olduğunu biliyorduk" şeklinde yanıt verdi.

"MASUM SİVİLLERİ Mİ HEDEF ALDINIZ?"

SİPİKER: Ancak, dediğiniz üzere Hamas liderlerinden biri orada olsa da, İsrail oradaki tüm Filistinli sığınmacılara rağmen kampı bombalama kararı mı verdi? Orada masum sivillerin, erkek, kadın ve çocukların olduğunu bilmenize rağmen, Hamas liderini öldürmek için kampı mı vurdunuz, bunu merak ediyorum.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ: Bu savaşın trajedilerinden biri. Onlara defalarca çağrı yaptık, Hamas'la bağlantısı olmayanların güneye gitmelerini istedik.