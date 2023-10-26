A Haber ekibine müdahale! İsrail askeri ve bir Yahudi yerleşimci yayına müdahale etti
İsrail'in saldırılarının başladığı ilk günlerden beri, A Haber ekipleri Gazze sınırında nöbetlerini sürdürüyor. . ATV muhabiri Özlem Aktay ve kameramanı Arif Soner Kalkan, Gazze sınırından son gelişmeleri aktardığı sırada bir İsrail askeri ve sivil bir kişi yayına müdahale etti.
İsrail'in Gazze'de yaşayan sivillerle savaşında 20. güne girildi. İşgalci İsrail'in katil ordusu Hamas ile mücadele adı altında günlerdir Gazze'ye havada-karadan ve denizden ölüm kusuyor. Bölgeden ölenlerin sayısı 7 bine yaklaştı ve bunların çoğu kadın ve çocuk. Gazze'de artık cenazeleri koyacak yer kalmadı, insanlar morgların önünde yakınları teşhis etmeye çalışıyor.
A Haber ekipleri de savaşın ilk anından itibaren bölgede yaşananları anlık olarak takip edip tüm dünyaya aktarıyor. Savaşın en sıcak anları ve yaşanan insanlık dramları A Haber'de ekranlara geliyor. Bugün de bölgede görev yapan ekiplerimize bir müdahale gerçekleşti. ATV muhabiri Özlem Aktay ve kameramanı Arif Soner Kalkan, Gazze sınırından son gelişmeleri aktardığı sırada bir İsrail askeri ve sivil bir kişi yayına müdahale etti.
Özlem Aktay'ın o noktadan aktardıkları:
"Gazze sınırına 4 KM uzaklıktan yayınımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bu bölgede yoğun bir askeri sevkiyat yapıldı. İsrail bu noktadan Gazze içine kısıtlı bir kare harekatı yaptı. Dün gece İsrail tankları Gazze şeridini aşarak tarım alanlarının olduğu yere gitti.
Katil İsrail'in ordusu tarafından yapılan açıklamada Hamas hedeflerine saldırı yapıldığı söylendi. Kara saldırısı için hazırlık yapıldığı belirtildi. İsrail askerlerinin Gazze'deki operasyondan sonra geri döndüğü açıklandı. Burası sınır noktasında yer alıyor. (Bu sırada sivil kişinin konuşmaları ve müdahalesi gerçekleşiyor.)
İsrailli asker yanımıza geldi ve bizim hangi kanaldan geldiğimizi öğrenmeye çalışıyor. Zaman zaman bu görüntüler kayda geçiyor. (Asker bu sıra kamerasının önüne geçip 'İsrail İsrail' diye bağırıyor.) Asker müdahalenin ardından arkasını dönüp gitti. Zaman zaman böyle yanımıza gelip kanalımızı ve ülkemizi soruyorlar."
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.
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