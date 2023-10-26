A Haber ekibine müdahale! İsrail askeri ve bir Yahudi yerleşimci yayına müdahale etti

A Haber ekipleri de savaşın ilk anından itibaren bölgede yaşananları anlık olarak takip edip tüm dünyaya aktarıyor. Savaşın en sıcak anları ve yaşanan insanlık dramları A Haber'de ekranlara geliyor. Bugün de bölgede görev yapan ekiplerimize bir müdahale gerçekleşti. ATV muhabiri Özlem Aktay ve kameramanı Arif Soner Kalkan, Gazze sınırından son gelişmeleri aktardığı sırada bir İsrail askeri ve sivil bir kişi yayına müdahale etti.