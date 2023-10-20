Katil İsrail'den Cuma ablukası! Elinde seccade olan Müslümanlara sert müdahale
Salı günü katil İsrail’in savaş uçakları hastaneye sığınan kadın ve çocukları tedavi gören yaralıları katletti. Sayılabilen 471 kişi hayatını kaybetti. Katliam sonrası ilk Cuma namazı kılınacak. Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya giden Arslanlı Kapı önünde bulunan Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı. Katil İsrail’in askerleri elinde seccade olan Müslümanlara sert müdahalede bulundu. O anlar A Haber canlı yayınına yansıdı.
Hamas-İsrail savaşının 14. gününe girildi. Katil İsrail'in savaş uçakları sivillerin üzerine ölüm yağdırmaya devam ediyor. Çoğu kadın ve çocuk ölenlerin sayısı 4 bine yaklaştı. İşgalci İsrail son olarak salı gecesi kadın ve çocukların sığındığı yaralıların tedavi edildiği El Ahli Hastanesi'ni vurdu. Sayılabilen 471 kişi hayatını kaybetti.
Katliam sonrası kılınacak Cuma namazında protesto gösterile bekleniyor. Katil İsrail'in askerleri ve polisleri Mescid-i Aksa'yı ablukaya almış durumda. İşgalci İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya şartlı geçişe izin veriyor. Bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
Saat 12.30 itibarıyla yaşananlar: Mescid-i Aksa 4 kilometrelik surlarla çevrili ve 9 farklı giriş kapısı var. Ama burada direnişin sembolü diyebileceğimiz yer Şam Kapısı oluyor. Müslümanlara yönelik sert müdahaleler Şam Kapısı ile Arslanlı Kapı arasında yer alan noktada yapılıyor. Polisi askeri hepsi hazır bekliyor. İsrail polisi namaz kılmak için gelenlere izin vermedi ve ilk müdahale başladı. Mescid-i Aksa kuşatma altında, TOMA'lar müdahale etti ve yerine geri döndü. Bölgeye atlı birlikler de geldi. Elinde seccade olan Müslümanlara müdahale edildi.
TOMA'lar tekrar hareket getçi. Ara sokalarlarda hareketli dakikalar yaşanıyor. O bölgelere doğru biber gazı ve göz yaşartıcı bomba atıldı. İsrail polisi namaz kılmak için gelen Müslümanların üzerine birlik halinde gidiyor. Bu arada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına da müdahale ettiler. Bölgeden geçen motosikletliye bile izin vermediler ve elinden anahtarını aldılar. Buradan geçen bir Yahudi de basın mensuplarının üzerine arabar sürdü.
TOMA'nın sıktığı sudan kimyasal karıştırılmış lağıma benzer bir koku yayılıyor. Buraya gelen insnların tek amacı namaz kılmaktı ve ellerinde sadece seccade vardı. Bölgede bulunan binalara yönelik atışlar da oluyor. Polisler basına da müdahale ediyor. Burada haber yapmaya çalışan basın mensuplarının yola çıkmasına izin vermiyorlar. Buraya Müslümanlar sadece namaz için gelmişlerdi. Ne bir protesto ne de bir slogan vardı. Hep söylediğimiz gibi 1967 yılında burad bir tan bile Yahudi yoktu ama artık durum işte böyle.
Saat 12. 00 itibarıyla yaşananlar: İsrail askerlerinin tedbirleri giderek sıklaştı. Basın mensuplarının her yere girmesine izin vermiyorlar. İsrail askerlerinin üzerlerine giydikleri yeleklerinde gaz bombaları hazırlanmış durumda. İsrail askerleri Kudüs'ü işkal ettikleri gibi yayın yapılacak yerleri de işkal etmiş durumda. Askerler her yere yayılmış durumda. Müslümanlar, İsrail askerlerinin arasından geçerek Cuma namazına geliyorlar.
Buraya TOMA'lar getirilmiş durumda. Namaz saati yaklaştıkça tedbirleri arttırdılar. Gazze'de yaşanan katliamın ardında 2. Cuma namazı kılınacak. Burada geçtiğimiz hafta çok sert müdahaleler yapıldı. Biz şu anda Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilen Şam ve Arslanlı Kapı'nın tam ortasındayız.
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