Katil İsrail’den Cuma ablukası! Elinde seccade olan Müslümanlara sert müdahale

TOMA'nın sıktığı sudan kimyasal karıştırılmış lağıma benzer bir koku yayılıyor. Buraya gelen insnların tek amacı namaz kılmaktı ve ellerinde sadece seccade vardı. Bölgede bulunan binalara yönelik atışlar da oluyor. Polisler basına da müdahale ediyor. Burada haber yapmaya çalışan basın mensuplarının yola çıkmasına izin vermiyorlar. Buraya Müslümanlar sadece namaz için gelmişlerdi. Ne bir protesto ne de bir slogan vardı. Hep söylediğimiz gibi 1967 yılında burad bir tan bile Yahudi yoktu ama artık durum işte böyle.