Türkiye'den Gazze'ye gönderilen yardımlar! AFAD Başkanı Okay Memiş A Haber'de
Son dakika haberleri… AFAD Başkanı Okay Memiş Gazze'ye gönderilen yardımlar konusunda bilgi vermek üzere Mısır'da El Ariş Havalimanı'ndan A Haber’e konuk oldu.
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları sürüyor. Ölenlerin sayısı 8 bin aştı. Havadan ve karadan ölüm yağarken denizden bombalar atılıyor. Türkiye, katil İsrail'i durdurmak için diplomatik kanalları çalıştırırken insani yardımlar konusunda tüm gücünü kullanıyor. Bölgeye çok sayıda insani yardım gönderildi.
Okay Memiş'in anlattıkları:
"Bizler yaklaşık 1 hafta boyunca Kahire'deydik. Oradaki işleri bitirdikten sonra El Ariş'e geldik. Burası Refah Sınır Kapısı'na 40 KM mesafede olan bir yer. El-Ariş Havaalanı'ndaki çalışmalardan sonra liman kısmna geldik. Yayına bağlandığımız yer insani yardımların depolandığı bir bölge. Hem Sağlık Bakanlığı hem Dışişleri Bakanlığı hem de AFAD koordinasyonunda Türk Kızılayı'ı ile birlikte buradayız. Burada Mısır Kızılay'ından da yetkililer var.
Burada Türkiye'de toplanan yardımların organizasyonunu yapıyor ve bir an evvel Gazze'ye ulaşması için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygıyla anıyor ve Allah'tan rahmet diliyorum. Gazze'de hayatını kaybeden herkese de Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim burada tek derdimiz var; bir an evvel yardımların Gazze'ye ulaşması ve çatışmaların sona ermesidir. Mısır Devleti'nin bizimle iş birliğinin çok güzel olduğunu söylemek isterim.
Şu anda El Ariş'te görebildiğimiz kadarıyla resmi olarak bizden başka bir devlet yok. Biz buraya gelmek için büyük mücadele verdik. Bizim tüm yetkili kurumlarımız ve bakanlarımız 1 haftadır Mısırlı yetkililerle görüşmeler yaptı ve en sonunda buraya gelebildik. Şu anda biz Türkiye'den gelen yardımların olduğu depodayız. Bütün imkanlarımızla bu yardımları Gazze'ye ulaştıracağız bu bizim en büyük dileğimiz. Şu anda Refah Kapısı'na gitmek için çalışıyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu drama son vermek istiyoruz."
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