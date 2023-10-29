Türkiye’den Gazze’ye gönderilen yardımlar! AFAD Başkanı Okay Memiş A Haber’de

Şu anda El Ariş'te görebildiğimiz kadarıyla resmi olarak bizden başka bir devlet yok. Biz buraya gelmek için büyük mücadele verdik. Bizim tüm yetkili kurumlarımız ve bakanlarımız 1 haftadır Mısırlı yetkililerle görüşmeler yaptı ve en sonunda buraya gelebildik. Şu anda biz Türkiye'den gelen yardımların olduğu depodayız. Bütün imkanlarımızla bu yardımları Gazze'ye ulaştıracağız bu bizim en büyük dileğimiz. Şu anda Refah Kapısı'na gitmek için çalışıyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu drama son vermek istiyoruz."

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