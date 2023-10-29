Türk savunma sanayisinin gelişimini anlatan müze! Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran silahlar

Müzenin Kurtuluş Savaşı yıllarında kullanılan birçok envantere de ev sahipliği yaptığını söyleyen Tursun, "Envanter programımızda bunların örnekleri var. Hatta bizim demirbaşlarımızdan 'Gazi Kovan', İnönü Muharebeleri zamanında, siperler arasında bir nevi haberleşme aracı olarak da kullanılıyor. Kovanın üzerinde şehit olan pek çok askerimizin künyeleri mevcut. Bize o dönemle, dönemin silah üretimiyle, hatta belki yazı kökeni, eğitim durumu ile ilgili bilgiler veriyor. Gazi Kovan bizim için en önemli envanterimiz. Gazi kovan, 1921 yılında, İnönü Ovası'nda bir muharebe esnasında kullanılan bir kovan. Bu kovan, imalathaneye tam 8 kere uğruyor ve her seferinde de farklı bir künyeyle imalathaneden çıkıyor. Aslında her yeni künye bir nevi gönderildiği yeni yerde de nereden geldiğiyle ilgili siperdeki askerlerin bilgi edinmesini sağlıyor. Bizim için son derece önemli bir envanter" diye konuştu.