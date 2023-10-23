23 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İşgalci İsrail’in soykırım kanıtı! Önce anne karnında sonra kuvözde katliam

İşgalci İsrail’in soykırım kanıtı! Önce anne karnında sonra kuvözde katliam

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
ABONE OL
İşgalci İsrail’in soykırım kanıtı! Önce anne karnında sonra kuvözde katliam

İsrail -Hamas savaşından 17. güne girilirken katil İsrail ordusu sivilleri yok etmeye devam ediyor. Gece boyunca Gazze’ye bomba yağdı. Geride kalan 17 günde ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı ve bunların çoğu kadın ve çocuk. İsrail bölgede soykırım yapıyor. A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hazar Vural Jane, “Makinaya bağlı yaşayan insanlar var. Savaş yüzünden erken doğumlar gerçekleşti. O bebeklerin kuvözlerde kalması gerekiyor. Buralarda yakıt biterse her şey biter.” Diyerek soykırımın kanıtlarını iki yüzlü Batı’ya tokat gibi çarptı.

İsrail-Hamas çatışmasının 17. gününe girildi. İsrail, olası kara harekatı öncesinde Gazze'ye hava operasyonlarını yoğunlaştırdı. Gazze'de toplam can kaybı 5 bine yaklaşırken bir gecede 400'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusu, ABD kuvvetleri gelene kadar Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatını ertelemeye karar verdiğini duyurdu. Bununla birlikte İsrail Savunma Bakanı Gallant , Gazze'ye yönelik kara saldırısının aylar sürebileceğini söyledi. Gazze'ye yapılan rehine baskında Hamas'la çıkan çatışma sonucu bir İsrail askeri öldü.

Dr. Hazar Vural Jane: 17 gündür bekleniyor, kara harekatı yapılacak deniliyor ama bir türlü o düğmeye basılmıyor. Bu bir soru işaretiydi ve şimdi sınırlı kara harekatı açıklaması geldi. Rehineler ve silahlı olan güçlere karşı bunu yaptığını söylüyor. İsrail hedef gözetmeksizin bombalar atıyor. Ve Hamas rehinelerin bir kısmının bombardımanda öldüğünü açıkladı. Burada büyük bir belirsizlik söz konusu. Bugüne kadar 31 cami tamamen yıkılmış. Hastaneler, okullar ve kilise vurulmuş. Mülteci kampları ve pazar yerleri hedef alınmış. Yani insanların sığındığı yerler bombalanmış. Batılı liderlerin söylemleri ile halkları arasında ciddi farklar var. Halk Filistin devletinden ve barıştan yanda. İsrail'in kendini savunma hakkı bitmiş bir Gazze'de ne kadar doğru bir söylem artık soru işareti. Artık bunun bir karşılığı yok.

Hastanenin bombalanması olayı çok ciddi bir durumdur. Savaşın bir hukuku vardır. "Hastaneyi boşaltın" uyarısı gerçekliği olmayan bir açıklama. Burada olmayan anesteziyle cep telefonu ışığında ameliyatlar yapılıyor. Makinaya bağlı yaşayan insanlar var. Savaş yüzünden erken doğumlar gerçekleşti. O bebeklerin kuvözlerde kalması gerekiyor. Buralarda yakıt biterse her şey biter. Bu "hastane boşaltın" açıklamasının hesabı sorulmalı. Uluslararası mahkemeler İsrail'i yargılamak durumunda.

Bu kadar insan yerinden edilmişken bu kadar insan can vermişken ölen 5 bin kişiden 2 binin bebek-çocuk olduğu söyleniyor. Yani aslında konuşulması gereken bu. Geride kalanlar için ailesinden 30 kişiyi kaybedenler olduğu söyleniyor. Gelecek bunun üzerine inşa edilemez. BM kabusu sona erdirecek adımların atılması gerektiğini söylüyor. Kahire'deki barış zirvesinden ortak bildiri çıkmadı. Türkiye'nin "garantörlük" formülü var. Biz hala diplomasiyi konuşturmaya çalışıyoruz. İsrail ise bundan yana değil.

Türkiye burada düşen görev diplomatik çalışmaları devam ettirmek ve bir an önce itidalin sağlanmasıdır. BM'ye ateşkes için silahların susması için bir teklif geldi ancak ABD itiraz etti. Havaya kalkan o el hiç unutulmayacak. Bölgesel güçlerin yanı sıra küresel güçler de bölgeye sert şekilde geldi. Burada bir bayrak gösterme arzusu var. Çin'in gemi göndermesi ilginçtir çünkü bu şekilde yaklaşım tarzı yoktur.

İki yüzlü Batı’ya soykırım kanıtı! İKİ YÜZLÜ BATI'YA SOYKIRIM KANITI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sınırlı kara saldırısı ne anlama geliyor? SINIRLI KARA SALDIRISI NE ANLAMA GELİYOR?
Türkiye potansiyel bir arabulucu "TÜRKİYE POTANSİYEL BİR ARABULUCU"
İsrail’in oyuncağı ABD! Katliam için şart koymuşlar İSRAİL'İN OYUNCAĞI ABD! KATLİAM İÇİN ŞART KOYMUŞLAR
Gazzeli çocukların yürek yakan oyunu: Şehitçilik GAZZELİ ÇOCUKLARIN YÜREK YAKAN OYUNU: ŞEHİTÇİLİK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA