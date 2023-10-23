İşgalci İsrail’in soykırım kanıtı! Önce anne karnında sonra kuvözde katliam

Dr. Hazar Vural Jane: 17 gündür bekleniyor, kara harekatı yapılacak deniliyor ama bir türlü o düğmeye basılmıyor. Bu bir soru işaretiydi ve şimdi sınırlı kara harekatı açıklaması geldi. Rehineler ve silahlı olan güçlere karşı bunu yaptığını söylüyor. İsrail hedef gözetmeksizin bombalar atıyor. Ve Hamas rehinelerin bir kısmının bombardımanda öldüğünü açıkladı. Burada büyük bir belirsizlik söz konusu. Bugüne kadar 31 cami tamamen yıkılmış. Hastaneler, okullar ve kilise vurulmuş. Mülteci kampları ve pazar yerleri hedef alınmış. Yani insanların sığındığı yerler bombalanmış. Batılı liderlerin söylemleri ile halkları arasında ciddi farklar var. Halk Filistin devletinden ve barıştan yanda. İsrail'in kendini savunma hakkı bitmiş bir Gazze'de ne kadar doğru bir söylem artık soru işareti. Artık bunun bir karşılığı yok.