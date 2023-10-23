İşgalci İsrail’in soykırım kanıtı! Önce anne karnında sonra kuvözde katliam
İsrail -Hamas savaşından 17. güne girilirken katil İsrail ordusu sivilleri yok etmeye devam ediyor. Gece boyunca Gazze’ye bomba yağdı. Geride kalan 17 günde ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı ve bunların çoğu kadın ve çocuk. İsrail bölgede soykırım yapıyor. A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hazar Vural Jane, “Makinaya bağlı yaşayan insanlar var. Savaş yüzünden erken doğumlar gerçekleşti. O bebeklerin kuvözlerde kalması gerekiyor. Buralarda yakıt biterse her şey biter.” Diyerek soykırımın kanıtlarını iki yüzlü Batı’ya tokat gibi çarptı.
İsrail ordusu, ABD kuvvetleri gelene kadar Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatını ertelemeye karar verdiğini duyurdu. Bununla birlikte İsrail Savunma Bakanı Gallant , Gazze'ye yönelik kara saldırısının aylar sürebileceğini söyledi. Gazze'ye yapılan rehine baskında Hamas'la çıkan çatışma sonucu bir İsrail askeri öldü.
Dr. Hazar Vural Jane: 17 gündür bekleniyor, kara harekatı yapılacak deniliyor ama bir türlü o düğmeye basılmıyor. Bu bir soru işaretiydi ve şimdi sınırlı kara harekatı açıklaması geldi. Rehineler ve silahlı olan güçlere karşı bunu yaptığını söylüyor. İsrail hedef gözetmeksizin bombalar atıyor. Ve Hamas rehinelerin bir kısmının bombardımanda öldüğünü açıkladı. Burada büyük bir belirsizlik söz konusu. Bugüne kadar 31 cami tamamen yıkılmış. Hastaneler, okullar ve kilise vurulmuş. Mülteci kampları ve pazar yerleri hedef alınmış. Yani insanların sığındığı yerler bombalanmış. Batılı liderlerin söylemleri ile halkları arasında ciddi farklar var. Halk Filistin devletinden ve barıştan yanda. İsrail'in kendini savunma hakkı bitmiş bir Gazze'de ne kadar doğru bir söylem artık soru işareti. Artık bunun bir karşılığı yok.
Hastanenin bombalanması olayı çok ciddi bir durumdur. Savaşın bir hukuku vardır. "Hastaneyi boşaltın" uyarısı gerçekliği olmayan bir açıklama. Burada olmayan anesteziyle cep telefonu ışığında ameliyatlar yapılıyor. Makinaya bağlı yaşayan insanlar var. Savaş yüzünden erken doğumlar gerçekleşti. O bebeklerin kuvözlerde kalması gerekiyor. Buralarda yakıt biterse her şey biter. Bu "hastane boşaltın" açıklamasının hesabı sorulmalı. Uluslararası mahkemeler İsrail'i yargılamak durumunda.
Bu kadar insan yerinden edilmişken bu kadar insan can vermişken ölen 5 bin kişiden 2 binin bebek-çocuk olduğu söyleniyor. Yani aslında konuşulması gereken bu. Geride kalanlar için ailesinden 30 kişiyi kaybedenler olduğu söyleniyor. Gelecek bunun üzerine inşa edilemez. BM kabusu sona erdirecek adımların atılması gerektiğini söylüyor. Kahire'deki barış zirvesinden ortak bildiri çıkmadı. Türkiye'nin "garantörlük" formülü var. Biz hala diplomasiyi konuşturmaya çalışıyoruz. İsrail ise bundan yana değil.
Türkiye burada düşen görev diplomatik çalışmaları devam ettirmek ve bir an önce itidalin sağlanmasıdır. BM'ye ateşkes için silahların susması için bir teklif geldi ancak ABD itiraz etti. Havaya kalkan o el hiç unutulmayacak. Bölgesel güçlerin yanı sıra küresel güçler de bölgeye sert şekilde geldi. Burada bir bayrak gösterme arzusu var. Çin'in gemi göndermesi ilginçtir çünkü bu şekilde yaklaşım tarzı yoktur.
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