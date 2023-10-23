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Bebek katili İsrail! Gazzeli çocukların yürek yakan oyunu: Şehitçilik

Soykırımcı İsrail, Gazze'de katliama devam ederken gece boyu saldırılar devam etti. Dünyanın sessiz kaldığı katliamda en çok da çocuklar zarar gördü. Kimi gözünü bomba yağmuruna açtı kimi daha okula bile gidemeden savaşın ne olduğunu öğrendi. Hayatlarının en güzel döneminde katliama şahit olan çocukların psikoloji de yerle bir oldu. Pek çok yetişkinin kaldıramayacağı kadar ağır şartlarda yaşayan çocuklar, 'şehitçilik' oyunu ile yürekleri dağladı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 10:56
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Bebek katili İsrail! Gazze’li çocukların yürek yakan oyunu: Şehitçilik

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne adeta ölüm yağdırıyor.

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Bebek katili İsrail! Gazze’li çocukların yürek yakan oyunu: Şehitçilik

Bölgeye elektrik, su ve yakıt akışını kesen İsrail, binlerce masum sivilin ölümüne neden oldu.

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Bebek katili İsrail! Gazze’li çocukların yürek yakan oyunu: Şehitçilik

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişi öldü, 14 bin 245 kişi yaralandı.

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Bebek katili İsrail! Gazze’li çocukların yürek yakan oyunu: Şehitçilik

GAZZELİ ÇOCUKLARIN YENİ OYUNU: ŞEHİTÇİLİK

Bu durum Gazzeli on binlerce çocuğun psikolojisini olumsuz etkiledi.

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Bebek katili İsrail! Gazze’li çocukların yürek yakan oyunu: Şehitçilik

Çocuk artık kendi aralarında "Şehitçilik" adını verdikleri yeni bir oyun oynuyor.