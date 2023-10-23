Bebek katili İsrail! Gazzeli çocukların yürek yakan oyunu: Şehitçilik

Soykırımcı İsrail, Gazze'de katliama devam ederken gece boyu saldırılar devam etti. Dünyanın sessiz kaldığı katliamda en çok da çocuklar zarar gördü. Kimi gözünü bomba yağmuruna açtı kimi daha okula bile gidemeden savaşın ne olduğunu öğrendi. Hayatlarının en güzel döneminde katliama şahit olan çocukların psikoloji de yerle bir oldu. Pek çok yetişkinin kaldıramayacağı kadar ağır şartlarda yaşayan çocuklar, 'şehitçilik' oyunu ile yürekleri dağladı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 10:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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