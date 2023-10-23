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İsrail'in katliamı sonrası diplomasi umudu! Katar basınından Türkiye çıkışı: Potansiyel bir arabulucu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
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İsrail’in katliamı sonrası diplomasi umudu! Katar basınından Türkiye çıkışı: Potansiyel bir arabulucu

Katil İsrail Gazze'de büyük bir katliam yaparken, bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Her dakika can kaybı artarken savaşa yönelik diplomasi trafiği de sürüyor. Türkiye de bu konuda önemli adımlar atarken savaşın sona ermesi için Türkiye'nin olası hamlelerine yönelik Katar medyasından Al Jazeera'dan dikkat çeken bir analiz geldi. İşte detaylar...

İşgalci İsrail, Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken binlerce masum hayatını kaybetti. Bölgede İsrail saldırıları 17'nci gününde de hız kesmeden devam ederken can kaybı her geçen dakika artıyor.

BÖLGEDE TANSİYON HİÇ OLMADIĞI KADAR YÜKSEK

İsrail'in olası kara harekâtı ile bilançonun daha da korkunç bir noktaya geleceği belirtiliyor. Bu nedenle bölgede tansiyonun düşürülmesi için pek çok ülke ve lider yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

KATAR BASININDA TÜRKİYE

O liderlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Türkiye'nin önemine vurgu yapan Al Jazeera dikkat çeken bir analiz yayınladı. Katar merkezli haber kanalı internet edisyonunda yayınladığı analizde 'Türkiye, Filistinliler ile İsrail arasında arabuluculuk yapabilecek benzersiz bir konuma mı sahip?' sorusuna yanıt aradı.

'Hem Hamas hem de İsrail ile teması olan az sayıda ülkeden biri olan Türkiye, kalıcı bir barış için müzakere yapmak istiyor' diyen Al Jazeera şu değerlendirmede bulundu.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ROLÜNE VURGU

'Gazze Savaşı, Türkiye'nin sadece İsrail'in Filistin bölgesine yönelik bombardımanını sona erdirmekle kalmayıp aynı zamanda dünyanın en çözümsüz çatışmalarından birine kalıcı bir barış getirmek için potansiyel bir arabulucu olarak ortaya çıkmasına tanıklık etti.'

Erdoğan'ın daha önce Rusya-Ukrayna krizinde oynadığı rolünün hatırlatıldığı analizde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel bir oyuncu olarak tanıtma ve Ankara'nın Ukrayna ile işgalcisi Rusya arasında Kiev'in tahıl ihracatı konusunda anlaşmaya varma konusunda arabuluculuk yapma başarısını tekrarlama isteğiyle ülkesinin hedefine öncülük etti' denildi.

TÜRKİYE BÜYÜK ROL OYNADI

'Türkiye'nin Hamas'la ilişkileri var ve bu da onu 2007'den bu yana Gazze'yi yöneten grup üzerinde etkisi olan az sayıdaki ülkeden biri yapıyor' diyen Al Jazeera, Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan liderliğindeki Türk yetkililerin Ankara'nın son Gazze ihtilafının çözümünde merkezi bir rol üstlendiğini gördüğünü ve bu avantajdan yararlandığını yazdı.

Günlerdir Gazze'yi abluka altında tutan İsrail ordusu bölgeye bomba ve füze yağdırmaya dün de devam etti. İsrail ordusu bir günde Gazze Şeridi'nde 320 noktayı vurarak 400 Filistinliyi öldürdü.

GARANTÖR OLABİLİR

Bölgede kalıcı bir barış için Fidan'ın teklifine dikkat çeken Al Jazeera, 'Fidan Ankara'nın iki devletli çözüme dayalı kalıcı ve kapsamlı bir barışın kapısını açmaya çalıştığını söyledi, Türkiye'nin garantör olabileceğini belirtti' dedi.

Erdoğan'ın Filistin halkı tarafından sevildiğine vurgu yapılan yazıda 'Ancak Türkiye'nin kalıcı bir çözüme yönelik çabaları, her iki tarafın da anlamlı katılımı olmadan sekteye uğrayabilir' yorumuna yer verildi.

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