İsrail’in katliamı sonrası diplomasi umudu! Katar basınından Türkiye çıkışı: Potansiyel bir arabulucu

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ROLÜNE VURGU

'Gazze Savaşı, Türkiye'nin sadece İsrail'in Filistin bölgesine yönelik bombardımanını sona erdirmekle kalmayıp aynı zamanda dünyanın en çözümsüz çatışmalarından birine kalıcı bir barış getirmek için potansiyel bir arabulucu olarak ortaya çıkmasına tanıklık etti.'

Erdoğan'ın daha önce Rusya-Ukrayna krizinde oynadığı rolünün hatırlatıldığı analizde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel bir oyuncu olarak tanıtma ve Ankara'nın Ukrayna ile işgalcisi Rusya arasında Kiev'in tahıl ihracatı konusunda anlaşmaya varma konusunda arabuluculuk yapma başarısını tekrarlama isteğiyle ülkesinin hedefine öncülük etti' denildi.